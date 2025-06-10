Как Одесса отходит после ночной атаки россиян: поврежденный роддом показали на видео

Уборка обломков продолжается

В ночь на вторник, 10 июня, россияне нанесли дроновый удар по Одессе. В результате атаки был поврежден родильный дом, а также станция переливания крови, спортивный комплекс, легковые автомобили и жилые дома.

Согласно данным Киев24, выбитые окна в жилых домах уже успели закрыть пленкой или досками. Всего во время ночной атаки в городе погибло два человека, а еще четверо получили ранения.

По свидетельствам очевидцев, всего было три или четыре громких взрыва. На пострадавших улицах все еще можно заметить разбитые автомобили, а сотрудники коммунальных служб продолжают уборку обломков.

В местных telegram-каналах также появилось видео от одной из женщин, которая находилась в роддоме во время атаки. По ее словам, российский "шахед" взорвался где-то в 50 метрах от основного здания. Она говорит, что персонал отправил всех женщин в укрытие до прилетов, а потому никто не пострадал. Впрочем, на кадрах все равно видно, что здание осталось без целых окон.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 10 июня Россия произвела очередной массированный обстрел Киева. Есть разрушения, вспыхнули многочисленные пожары, к утру небо над столицей затянул дым, качество воздуха ухудшилось. Известно о четырех пострадавших.