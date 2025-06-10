Як Одеса відходить після нічної атаки росіян: пошкоджений пологовий будинок показали на відео

Прибирання уламків продовжується

У ніч на вівторок, 10 червня, росіяни завдали дронового удару по Одесі. Внаслідок атаки було пошкоджено пологовий будинок, а також станцію переливання крові, спортивний комплекс, легкові автомобілі та житлові будинки.

За даними Київ24, вибиті вікна в житлових будинках вже встигли закрити плівкою або дошками. Загалом під час нічної атаки у місті загинуло двоє людей, а ще четверо отримали поранення.

За свідченнями очевидців, всього було три чи чотири гучні вибухи. На постраждалих вулицях все ще можна побачити розбиті автомобілі, а співробітники комунальних служб продовжують прибирання уламків.

У місцевих telegram-каналах також з’явилося відео від однієї з жінок, яка знаходилася у пологовому будинку під час атаки. За її словами, російський "шахед" вибухнув десь за 50 метрів від основної будівлі. Вона каже, що персонал відправив усіх жінок в укриття до прильотів, а тому ніхто не постраждав. Втім, на кадрах все одно видно, що будівля залишилась без вікон.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на 10 червня Росія здійснила черговий масований обстріл Києва. Є руйнування, спалахнули численні пожежі, на ранок небо над столицею затягнув дим, якість повітря погіршилася. Відомо про чотирьох постраждалих.