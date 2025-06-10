Причины здесь объективные: что мешает сбивать "шахеды" еще на подлете

Россияне постоянно меняют тактику

Силам противовоздушной обороны Украины не всегда удается сбивать российские беспилотники на подлете к городам или даже на границе по нескольким объективным причинам.

Об этом рассказал военный специалист в области радиотехнологий Сергей Флеш в интервью "Радио НВ". Россияне используют хитрую тактику, меняя ее каждый день.

"Причины здесь достаточно объективные. Это большое количество одновременно летящих "шахедов". Это использование хитрых тактик у "шахедов", то есть они могут пролетать на максимально низких высотах там, где наши системы радиолокационные их не фиксируют. А могут наоборот пролетать на достаточно больших высотах", – сказал он.

Флеш также отметил, что тактика врага меняется каждый день. Россияне выискивают коридоры оптимального пролёта мимо средств противовоздушной обороны Украины.

"Почему "шахеды" стали сейчас долетать до цели? Как раз одна из причин то, что россияне ставят новые вот эти серпи-антенны. Они ставят их с большим количеством элементов, большего размера для того, чтобы нашему РЭБУ было сложнее подавлять навигацию, чтобы "шахеды", несмотря на наш РЭБ, находили цель", — пояснил специалист.

Ранее эксперт рассказал, почему "шахеды" врезаются в высотки. По его словам, отсутствие актуальных карт иногда приводит к тому, что на их пути оказывается относительно новая многоэтажка или линия высоковольтных электропередач.