Причини тут об’єктивні: що заважає збивати "шахеди" ще на підльоті

Росіяни постійно змінюють тактику

Силам протиповітряної оборони України не завжди вдається збивати російські безпілотники на підльоті до міст чи навіть на кордоні з кількох об’єктивних причин.

Про це розповів військовий спеціаліст у галузі радіотехнологій Сергій Флеш в інтерв’ю "Радіо НВ". Росіяни використовують хитру тактику, змінюючи її щодня.

"Причини тут досить об’єктивні. Це велика кількість "шахедів", що одночасно летять. Це використання хитрих тактик у "шахедів", тобто вони можуть пролітати на максимально низьких висотах там, де наші радіолокаційні системи їх не фіксують. А можуть навпаки пролітати на досить великих висотах", — сказав він.

Флеш також зазначив, що тактика ворога змінюється щодня. Росіяни вишукують коридори оптимального прольоту повз засоби протиповітряної оборони України.

"Чому "шахеди" стали зараз долітати до цілі? Саме одна з причин те, що росіяни ставлять нові ось ці серпі-антени. Вони ставлять їх з великою кількістю елементів, більшого розміру для того, щоб нашому РЕБУ було складніше придушувати навігацію, щоб "шахеди", попри наш РЕБ, знаходили ціль", — пояснив спеціаліст.

Раніше експерт розповів, чому "шахеди" врізаються у висотки. За його словами, відсутність актуальних карт іноді призводить до того, що на їхньому шляху виявляється відносно нова багатоповерхівка або лінія високовольтних електропередач.