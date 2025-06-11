Росіяни знову кошмарили Одещину "шахедами". Рятувальники показали наслідки (фото та відео)

На щастя, ніхто не постраждав

Одеська область знову потрапила під російський обстріл. Лише у вівторок ворог вдарив по Одесі, а в ніч на 11 червня росіяни знову атакували регіон.

Про це повідомляє ДСНС на своїй Facebook-сторінці. Рятувальники показали фото та відео наслідків чергового російського обстрілу — є руйнування, виникли пожежі.

Зруйновано дачні будинки, пошкоджено авто

За даними ДСНС, руйнувань та пошкоджень зазнали дачні будинки, господарчі споруди, легкові автомобілі та цивільні плавзасоби. Пожежі, які виникли внаслідок атаки, оперативно ліквідували рятувальники. На щастя, ніхто не постраждав.

На місце оперативно прибули рятувальники

Спалахнули пожежі

Займання оперативно ліквідували співробітники ДСНС

Вночі Повітряні сили попереджали про загрозу безпілотників для Одеської області. Вони фіксувалися з акваторії Чорного моря в напрямку Білгород-Дністровського району.

Скільки "шахедів" знищено над областю минулої ночі

Як повідомили Військово-Морські Сили ЗС України, в ніч на 11 червня військові моряки знищили п'ять російських безпілотників. Військово-Морські Сили відбивали атаку разом із підрозділами інших складових Сил оборони.

Як повідомляв "Телеграф", внаслідок атаки РФ на Одесу 10 червня було пошкоджено пологовий будинок. Також під удар потрапили станція переливання крові, спортивний комплекс, легкові автомобілі та житлові будинки. Загинуло двоє людей, ще четверо отримали поранення.