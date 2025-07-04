Наслідки російського терору у Києві: понівечені багатоповерхівки, кількість постраждалих зросла (фото)

Серед постраждалих 10-річна дівчинка

Київ оговтується після масованої російської атаки в ніч на п'ятницю, 4 липня. Є влучання в житлові будинки, спалахнули пожежі.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показав наслідки ворожого обстрілу. Мер Києва Віталій Кличко о 8:05 повідомив, що кількість постраждалих зросла до 23 людей. 14 з них госпіталізували, іншим надали медичну допомогу амбулаторно або на місці.

У ніч на 4 липня (із 18.00 3 липня) росіяни атакували Україну 550 засобами повітряного нападу. Вони запустили 539 безпілотників, ракету "Кинджал", 6 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 та 4 крилаті ракети Іскандер-К, повідомили Повітряні Сили України. Основний напрямок удару — Київ.

Влучання у багатоповерхівки та пожежі

Рятувальники поінформували, що триває ліквідація наслідків чергового масованого російського обстрілу. Наслідки є в чотирьох районах столиці.

"Постраждали житлові будинки, освітня, медична, транспортна інфраструктура. Станом на ранок — більше 20 поранених, серед них 10-річна дівчинка", — повідомили у ДСНС.

Солом'янський район: через атаку сталося часткове руйнування 5-поверхівки. Також зайнялася покрівля 7-поверхівки на площі 2000 кв. м. Сталися загоряння у складській будівлі, на території СТО та гаражного кооперативу. Пошкоджено багато цивільної інфраструктури.

через атаку сталося часткове руйнування 5-поверхівки. Також зайнялася покрівля 7-поверхівки на площі 2000 кв. м. Сталися загоряння у складській будівлі, на території СТО та гаражного кооперативу. Пошкоджено багато цивільної інфраструктури. Святошинський район: внаслідок влучання у 14-поверховий житловий будинок виникла пожежа. Також спалахнули авто та нежитлові будівлі.

внаслідок влучання у 14-поверховий житловий будинок виникла пожежа. Також спалахнули авто та нежитлові будівлі. Шевченківський район: під атакою БпЛА опинилася ще незаселена 8-поверхівка, сталося руйнування на 1 поверсі.

під атакою БпЛА опинилася ще незаселена 8-поверхівка, сталося руйнування на 1 поверсі. У Дарницькому та Голосіївському районах зафіксовано падіння уламків ворожих БпЛА.

Рятувальники оперативно прибули на місця влучань

Росія атакувала житлові будинки

Під ударом була цивільна інфраструктура

Зайнялися пожежі

Виникло сильне задимлення

Пошкоджено залізничні колії

В ході російської атаки є пошкодження залізничної інфраструктури в межах столиці, повідомили в Укрзалізниці. Тривають роботи з відновлення колій.

Тривають роботи з відновлення колій

"Поїзди північно-західного (святошинського) напрямку поки що курсують із резервними тепловозами. Рейси коростенського напрямку курсуватимуть через Почайну та Дарницю — на лівому березі буде додаткова зупинка з можливістю пересадки на Kyiv City Express. Останній здійснює тактовий рух північним півкільцем Дарниця — Русанівка — Лівобережна — Воскресенка — Почайна — Сирець — Святошин", — йдеться у повідомленні.

Поїзди з Києва відправляються із затримкою. В деяких випадках вона складає до 4 з половиною годин. З початкової станції з затримкою відправилися поїзди:

№705 Київ-Перемишль із затримкою +1:28

№1/123 Харків-Івано-Франківськ, Ворохта із затримкою +4:40

№21/103 Краматорськ, Харків — Львів із затримкою +4:36

Змінено рух тролейбусів

Унаслідок нічної атаки на Київ рух транспорту на вул. Жмеринській, вул. Якуба Коласа та просп. Відрадному частково перекритий. Рух тролейбусів зазнав змін:

рух тролейбусного маршруту № 41 заблокований

тролейбуси №27 курсують до Індустріального мосту

Змінено маршрути низки автобусів

№ 78 – від ст.м. "Васильківська" до Кільцевої дороги;

№ 9 – у напрямку ст. м. "Лукʼянівська" за маршрутом № 69;

№ 69 – у напрямку вул. Литвиненко-Вольгемут за маршрутом № 9;

№ 2 – від вул.Шолуденка до ст. "Київ-Волинський" без заїзду на вул. Вахтанга Кікабідзе;

№ 75 – з вул. Григорія Гуляницького без заїзду на зупинки "Лугова", "Набережна", "Шевченка", "Поліклініка".

Пошкоджено п'ять "швидких"

За даними Віталія Кличка, у результаті нічної атаки ворога на столицю пошкоджено 5 автомобілів швидкої допомоги, які виїжджали на виклики до постраждалих мешканців Києва. За наявною станом на момент публікації інформацією, поранених серед медиків немає.

Пошкоджена "швидка"

Раніше "Телеграф" розповідав, що через пожежі, що виникли внаслідок російської атаки, Київ затягло димом. В одному з районів якість повітря оцінюється як небезпечна.