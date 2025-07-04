Дрони рвалися до Москви. У росіян масштабна пожежа, зникло світло (фото та відео)

Російська влада заявила про пошкодження підстанції

Сергіїв Посад — місто у Московській області Росії рано вранці у п'ятницю, 4 липня, зазнало атаки безпілотниками, пролунали потужні вибухи. Після них виникла пожежа.

Голова Сергіїво-Посадського міського округу Підмосков'я Оксана Єроханова повідомила про чотири вибухи внаслідок атаки БПЛА у районі мікрорайону Зірочка. Вона додала, що внаслідок падіння безпілотників пошкоджено підстанцію. Без електрики залишилася частина міста. Перекрито дві вулиці. Чиновниця заявила про одного постраждалого.

Від Сергієва Посада до Москви по прямій — 70 кілометрів. Жителі російської столиці також бачили безпілотники.

РосЗМІ пишуть, що за словами місцевих жителів, перші вибухи пролунали близько 5 години ранку. Перед ними вони чули гул моторів безпілотників.

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Місцеві повідомили, що у мікрорайоні Зірочка через атаку БПЛА було пошкоджено об'єкт інфраструктури. Також спалахнула пожежа, кадри якої з'явилися у мережі.

В небо здійнявся потужний стовп полум'я

Після вибухів виникла пожежа

В небо здіймається густий дим

Як повідомляв "Телеграф", російські окупанти в ніч на 4 липня влаштували масовану комбіновану атаку на Київ. Ворог використав для ударів майже сто безпілотників, а також аеробалістичні ракети "Кинджал", балістичні ракети з району Брянська та крилаті ракети "Іскандер-К". Через атаку в столиці дуже багато пожеж, постраждала переважно житлова інфраструктура. Відомо вже про 19 постраждалих людей.