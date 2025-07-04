Дроны рвались на Москву. У россиян масштабный пожар, пропал свет (фото и видео)

Российские власти заявили о повреждении подстанции

Сергеев Посад — город в Московской области России рано утром в пятницу, 4 июля, подвергся атаке беспилотниками, прогремели мощные взрывы. После них возник пожар.

Глава Сергиево-Посадского городского округа Подмосковья Оксана Ероханова сообщила о четырех взрывах в результате атаки БПЛА в районе микрорайона Звездочка. Она добавила, что в результате падения беспилотников повреждена подстанция. Без электричества осталась часть города. Перекрыты две улицы. Чиновница заявила об одном пострадавшем.

От Сергиева Должность до Москвы по прямой – 70 километров. Жители российской столицы тоже видели беспилотники.

Сергиев Посад на карте

РосСМИ пишут, что по словам местных жителей, первые взрывы прогремели около 5 часов утра. Перед ними они слышали гул моторов беспилотников.

Внимание! Некоторые видео содержат ненормативную лексику

Местные сообщили, что в микрорайоне Звездочка из-за атаки БПЛА был поврежден объект инфраструктуры. Также вспыхнул пожар, кадры которого появились в сети.

Столб пламени поднялся в небо

После взрывов возник пожар

В небо вздымается густой дым

Как сообщал "Телеграф", российские оккупанты в ночь на 4 июля устроили массированную комбинированную атаку на Киев. Враг использовал для ударов около ста беспилотников, а также аэробалистические ракеты "Кинжал", баллистические ракеты из района Брянска и крылатые ракеты "Искандер-К". Из-за атаки в столице очень много пожаров, пострадала преимущественно жилищная инфраструктура. Известно уже о 19 пострадавших людях.