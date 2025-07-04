Последствия российского террора в Киеве: побиты многоэтажки, количество пострадавших возросло (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1016
Среди пострадавших 10-летняя девочка
Киев приходит в себя после массированной российской атаки в ночь на пятницу, 4 июля. Есть попадания в жилые дома, вспыхнули пожары.
Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал последствия вражеского обстрела. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что количество пострадавших возросло до 23 человек.
В ночь на 4 июля (с 18:00 3 июля) россияне атаковали Украину 550 средствами воздушного нападения. Они запустили 539 беспилотников, ракету Кинжал, 6 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 и 4 крылатые ракеты Искандер-К, сообщили Воздушные Силы Украины. Основное направление удара – Киев.
Попадания в многоэтажки и пожары
Спасатели проинформировали, что продолжается ликвидация последствий очередного массированного российского обстрела. Последствия есть в четырех районах столицы.
"Пострадали жилые дома, образовательная, медицинская, транспортная инфраструктура. По состоянию на утро — более 20 раненых, в том числе 10-летняя девочка", — сообщили в ГСЧС.
- Соломенский район: из-за атаки произошло частичное разрушение 5-этажки. Также загорелась кровля 7-этажки на площади 2000 кв. м. Произошло возгорание в складском здании, на территории СТО и гаражного кооператива. Повреждены многие гражданские инфраструктуры.
- Святошинский район: в результате попадания в 14-этажный жилой дом возник пожар. Также вспыхнули автомобили и нежилые здания.
- Шевченковский район: под атакой БпЛА оказалась еще незаселенная 8-этажка, произошло разрушение на 1 этаже.
- В Дарницком и Голосеевском районах зафиксировано падение обломков вражеских БПЛА.
Повреждены железнодорожные пути
В ходе российской атаки есть повреждения железнодорожной инфраструктуры в пределах столицы, сообщили в Укрзализныце. Продолжаются работы по восстановлению путей.
"Поезда северо-западного (святошинского) направления пока что курсируют с резервными тепловозами. Рейсы коростенского направления будут курсировать через Почайну и Дарницу — на левом берегу будет дополнительная остановка с возможностью пересадки на Kyiv City Express. Последний осуществляет тактовое движение по северному полукольцу Дарница — Русановка — Левобережная — Воскресенка — Почайная — Сырец — Святошино", — говорится в сообщении.
Поезда из Киева отправляются с задержкой. В некоторых случаях она составляет до 4,5 часов. С начальной станции с задержкой отправились поезда:
- №705 Киев-Перемышль с задержкой +1:28
- №1/123 Харьков-Ивано-Франковск, Ворохта с задержкой +4:40
- №21/103 Краматорск, Харьков — Львов с задержкой +4:36
Изменено движение троллейбусов
В результате ночной атаки на Киев движение транспорта на ул. Жмеринский, ул. Якуба Коласа и просп. Отрадному частично перекрыт. Есть изменения в движении троллейбусов:
- движение троллейбусного маршрута № 41 заблокировано
- троллейбусы №27 курсируют к Индустриальному мосту
Изменены маршруты ряда автобусов
- № 78 – от ст.м. "Васильковская" до Кольцевой дороги;
- № 9 – в направлении ст. м. "Лукьяновская" по маршруту № 69;
- № 69 – в направлении ул. Литвиненко-Вольгемут по маршруту №9;
- № 2 – от ул.Шолуденко до ст. "Киев-Волынский" без заезда по ул. Вахтанга Кикабидзе;
- №75 – с ул. Григория Гуляницкого без заезда на остановки "Луговая", "Набережная", "Шевченко", "Поликлиника".
Повреждены пять "скорых"
По данным Виталия Кличко, в результате ночной атаки врага на столицу повреждены 5 автомобилей скорой помощи, выезжавших на вызовы к пострадавшим жителям Киева. По имеющейся на момент публикации информации, раненых среди медиков нет.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что из-за пожаров, возникших в результате российской атаки, Киев затянуло дымом. В одном из районов качество воздуха оценивается как опасное.