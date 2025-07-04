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Последствия российского террора в Киеве: побиты многоэтажки, количество пострадавших возросло (фото)

Автор
Елена Руденко ,
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РФ атакует жилые районы Новость обновлена 04 июля 2025, 08:54
РФ атакует жилые районы. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Среди пострадавших 10-летняя девочка

Киев приходит в себя после массированной российской атаки в ночь на пятницу, 4 июля. Есть попадания в жилые дома, вспыхнули пожары.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал последствия вражеского обстрела. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что количество пострадавших возросло до 23 человек.

В ночь на 4 июля (с 18:00 3 июля) россияне атаковали Украину 550 средствами воздушного нападения. Они запустили 539 беспилотников, ракету Кинжал, 6 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 и 4 крылатые ракеты Искандер-К, сообщили Воздушные Силы Украины. Основное направление удара – Киев.

Попадания в многоэтажки и пожары

Спасатели проинформировали, что продолжается ликвидация последствий очередного массированного российского обстрела. Последствия есть в четырех районах столицы.

"Пострадали жилые дома, образовательная, медицинская, транспортная инфраструктура. По состоянию на утро — более 20 раненых, в том числе 10-летняя девочка", — сообщили в ГСЧС.

  • Соломенский район: из-за атаки произошло частичное разрушение 5-этажки. Также загорелась кровля 7-этажки на площади 2000 кв. м. Произошло возгорание в складском здании, на территории СТО и гаражного кооператива. Повреждены многие гражданские инфраструктуры.
  • Святошинский район: в результате попадания в 14-этажный жилой дом возник пожар. Также вспыхнули автомобили и нежилые здания.
  • Шевченковский район: под атакой БпЛА оказалась еще незаселенная 8-этажка, произошло разрушение на 1 этаже.
  • В Дарницком и Голосеевском районах зафиксировано падение обломков вражеских БПЛА.
Атака на Киев 4.07.2025
Спасатели оперативно прибыли на места попаданий
РФ атаковала Киев 4.07.2025
Россия атаковала жилые дома
Последствия обстрела Киева 4.07.2025
Под ударом была гражданская инфраструктура
Пожар из-за российской атаки на Киев 4.07.2025
Возникли пожары
Дым из-за атаки РФ на Киев 4.07.2025
Возникло сильное задымление

Повреждены железнодорожные пути

В ходе российской атаки есть повреждения железнодорожной инфраструктуры в пределах столицы, сообщили в Укрзализныце. Продолжаются работы по восстановлению путей.

Россияне повредили железнодорожные пути в Киеве
Идут ремонтные работы

"Поезда северо-западного (святошинского) направления пока что курсируют с резервными тепловозами. Рейсы коростенского направления будут курсировать через Почайну и Дарницу — на левом берегу будет дополнительная остановка с возможностью пересадки на Kyiv City Express. Последний осуществляет тактовое движение по северному полукольцу Дарница — Русановка — Левобережная — Воскресенка — Почайная — Сырец — Святошино", — говорится в сообщении.

Поезда из Киева отправляются с задержкой. В некоторых случаях она составляет до 4,5 часов. С начальной станции с задержкой отправились поезда:

  • №705 Киев-Перемышль с задержкой +1:28
  • №1/123 Харьков-Ивано-Франковск, Ворохта с задержкой +4:40
  • №21/103 Краматорск, Харьков — Львов с задержкой +4:36

Изменено движение троллейбусов

В результате ночной атаки на Киев движение транспорта на ул. Жмеринский, ул. Якуба Коласа и просп. Отрадному частично перекрыт. Есть изменения в движении троллейбусов:

  • движение троллейбусного маршрута № 41 заблокировано
  • троллейбусы №27 курсируют к Индустриальному мосту

Изменены маршруты ряда автобусов

  • № 78 – от ст.м. "Васильковская" до Кольцевой дороги;
  • № 9 – в направлении ст. м. "Лукьяновская" по маршруту № 69;
  • № 69 – в направлении ул. Литвиненко-Вольгемут по маршруту №9;
  • № 2 – от ул.Шолуденко до ст. "Киев-Волынский" без заезда по ул. Вахтанга Кикабидзе;
  • №75 – с ул. Григория Гуляницкого без заезда на остановки "Луговая", "Набережная", "Шевченко", "Поликлиника".

Повреждены пять "скорых"

По данным Виталия Кличко, в результате ночной атаки врага на столицу повреждены 5 автомобилей скорой помощи, выезжавших на вызовы к пострадавшим жителям Киева. По имеющейся на момент публикации информации, раненых среди медиков нет.

Авто скорой помощи, повреждено в ходе обстрела РФ в Киеве
Повреждена "скорая"

Ранее "Телеграф" рассказывал, что из-за пожаров, возникших в результате российской атаки, Киев затянуло дымом. В одном из районов качество воздуха оценивается как опасное.

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#Киев #Обстрел #Фото #Последствия #Ян Доброносов