Последствия российского террора в Киеве: побиты многоэтажки, количество пострадавших возросло (фото)

Среди пострадавших 10-летняя девочка

Киев приходит в себя после массированной российской атаки в ночь на пятницу, 4 июля. Есть попадания в жилые дома, вспыхнули пожары.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал последствия вражеского обстрела. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что количество пострадавших возросло до 23 человек.

В ночь на 4 июля (с 18:00 3 июля) россияне атаковали Украину 550 средствами воздушного нападения. Они запустили 539 беспилотников, ракету Кинжал, 6 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 и 4 крылатые ракеты Искандер-К, сообщили Воздушные Силы Украины. Основное направление удара – Киев.

Попадания в многоэтажки и пожары

Спасатели проинформировали, что продолжается ликвидация последствий очередного массированного российского обстрела. Последствия есть в четырех районах столицы.

"Пострадали жилые дома, образовательная, медицинская, транспортная инфраструктура. По состоянию на утро — более 20 раненых, в том числе 10-летняя девочка", — сообщили в ГСЧС.

Соломенский район: из-за атаки произошло частичное разрушение 5-этажки. Также загорелась кровля 7-этажки на площади 2000 кв. м. Произошло возгорание в складском здании, на территории СТО и гаражного кооператива. Повреждены многие гражданские инфраструктуры.

из-за атаки произошло частичное разрушение 5-этажки. Также загорелась кровля 7-этажки на площади 2000 кв. м. Произошло возгорание в складском здании, на территории СТО и гаражного кооператива. Повреждены многие гражданские инфраструктуры. Святошинский район: в результате попадания в 14-этажный жилой дом возник пожар. Также вспыхнули автомобили и нежилые здания.

в результате попадания в 14-этажный жилой дом возник пожар. Также вспыхнули автомобили и нежилые здания. Шевченковский район: под атакой БпЛА оказалась еще незаселенная 8-этажка, произошло разрушение на 1 этаже.

под атакой БпЛА оказалась еще незаселенная 8-этажка, произошло разрушение на 1 этаже. В Дарницком и Голосеевском районах зафиксировано падение обломков вражеских БПЛА.

Спасатели оперативно прибыли на места попаданий

Россия атаковала жилые дома

Под ударом была гражданская инфраструктура

Возникли пожары

Возникло сильное задымление

Повреждены железнодорожные пути

В ходе российской атаки есть повреждения железнодорожной инфраструктуры в пределах столицы, сообщили в Укрзализныце. Продолжаются работы по восстановлению путей.

Идут ремонтные работы

"Поезда северо-западного (святошинского) направления пока что курсируют с резервными тепловозами. Рейсы коростенского направления будут курсировать через Почайну и Дарницу — на левом берегу будет дополнительная остановка с возможностью пересадки на Kyiv City Express. Последний осуществляет тактовое движение по северному полукольцу Дарница — Русановка — Левобережная — Воскресенка — Почайная — Сырец — Святошино", — говорится в сообщении.

Поезда из Киева отправляются с задержкой. В некоторых случаях она составляет до 4,5 часов. С начальной станции с задержкой отправились поезда:

№705 Киев-Перемышль с задержкой +1:28

№1/123 Харьков-Ивано-Франковск, Ворохта с задержкой +4:40

№21/103 Краматорск, Харьков — Львов с задержкой +4:36

Изменено движение троллейбусов

В результате ночной атаки на Киев движение транспорта на ул. Жмеринский, ул. Якуба Коласа и просп. Отрадному частично перекрыт. Есть изменения в движении троллейбусов:

движение троллейбусного маршрута № 41 заблокировано

троллейбусы №27 курсируют к Индустриальному мосту

Изменены маршруты ряда автобусов

№ 78 – от ст.м. "Васильковская" до Кольцевой дороги;

№ 9 – в направлении ст. м. "Лукьяновская" по маршруту № 69;

№ 69 – в направлении ул. Литвиненко-Вольгемут по маршруту №9;

№ 2 – от ул.Шолуденко до ст. "Киев-Волынский" без заезда по ул. Вахтанга Кикабидзе;

№75 – с ул. Григория Гуляницкого без заезда на остановки "Луговая", "Набережная", "Шевченко", "Поликлиника".

Повреждены пять "скорых"

По данным Виталия Кличко, в результате ночной атаки врага на столицу повреждены 5 автомобилей скорой помощи, выезжавших на вызовы к пострадавшим жителям Киева. По имеющейся на момент публикации информации, раненых среди медиков нет.

Повреждена "скорая"

Ранее "Телеграф" рассказывал, что из-за пожаров, возникших в результате российской атаки, Киев затянуло дымом. В одном из районов качество воздуха оценивается как опасное.