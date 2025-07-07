Хронология войны — день 1230: россияне не сбавляют обороты на фронте и запускают дроны

7 июля Телеграф продолжает в режиме реального времени информировать, что сейчас происходит как на поле боя, так и на дипломатическом фронте

На календаре понедельник, 7 июля 2025 года и 1230-й день полномасштабного вторжения России в Украину. Захватчики беспрерывно штурмуют позиции ВСУ практически по всей линии фронта, а наиболее горячими остаются Покровское, Курское и Лиманское направления. Всего за предыдущие сутки было зафиксировано 149 боевых столкновений.

Как проходит 1230-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 7 июля — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

01:00 Взрывы раздавались в Одессе, город был атакован ударными беспилотниками россиян.

00:00 В сети появились сообщения о том, что россияне потеряли стратегический бомбардировщик Ту-160. Информации об обстоятельствах инцидента пока не поступало, официальных подтверждений тоже пока не было.

О новостях и событиях 4 июля "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны – день 1227: рекордный удар по Киеву и новый обмен пленными

О том, что происходило 5 июля, читайте в трансляции: Хронология войны – день 1228: взрывы в Староконстантинове и удар по русскому заводу

С ситуацией в Украине 6 июля можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1229: удар по ТЦК в Кременчуге и новые "особые" санкции против России