Хронологія війни — день 1230: росіяни не зменшують обертів на фронті і запускають дрони

7 липня Телеграф продовжує в режимі реального часу інформувати, що зараз відбувається як на полі бою, так і на дипломатичному фронті

На календарі понеділок, 7 липня 2025 року та 1230-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Загарбники безперервно штурмують позиції ЗСУ практично по всій лінії фронту, а найбільш гарячими залишаються Покровський, Курський та Лиманський напрями. Усього за попередню добу було зафіксовано 149 бойових зіткнень.

Як проходить 1230-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 7 липня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У мережі з’явилися повідомлення про те, що росіяни втратили стратегічний бомбардувальник Ту-160. Інформації про обставини інциденту поки що не надходило, офіційних підтверджень теж поки що не було.

Про новини та події 4 липня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни – день 1227: рекордний удар по Києву та новий обмін полоненими

Про те, що відбувалося 5 липня, читайте у трансляції: Хронологія війни – день 1228: вибухи у Старокостянтинові та удар по російському заводу

З ситуацією в Україні 6 липня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1229: удар по ТЦК у Кременчуці та нові "особливі" санкції проти Росії