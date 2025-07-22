На курорте в Карпатах слышали взрывы: что известно

Нацполиция и ГСЧС не публиковали никаких сообщений

Во вторник, 22 июня, около 17:00 в курортном Буковеле Ивано-Франковской области люди услышали сильные звуки взрывов. При этом воздушная тревога в регионе объявлена не была.

Об этом сообщает местный Telegram-канал "Івано-Франківськ 24/7". Местные жители и туристы подтверждают это в комментариях.

Никаких сообщений от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Национальной полиции не поступало.

Люди гадают, в чем причина этих звуков. Предполагают, что самолет перешел сверхзвуковой барьер.

Напомним, в Ивано-Франковской области не впервые слышат звуки взрывов без объявления тревоги. Подобный случай произошел около месяца назад 23 июня. Тогда в некоторых районах тряслись окна, стены и мебель.

Ранее мы сообщали, что Россия в ночь на 22 июля нанесла очередной удар по Краматорску. В результате попадания в жилой дом погиб ребенок. Оккупанты атаковали город КАБами. По данным ГСЧС, горели шесть квартир на площади 240 кв. Уже известно, что 8 человек получили ранения. В общей сложности повреждены 3 многоэтажки и административное здание.

В эту же ночь россияне атаковали Одессу ударными беспилотниками. В городе есть повреждения гражданской инфраструктуры: пылали административное здание и легковые автомобили, в жилых домах выбиты окна.