На курорті у Карпатах чули вибухи: що відомо

Нацполіція та ДСНС не публікували жодних повідомлень

У вівторок, 22 червня, близько 17:00 у курортному Буковелі Івано-Франківської області люди почули сильні звуки вибухів.

Про це повідомляє місцевий Telegram-канал "Івано-Франківськ 24/7". Місцеві жителі та туристи підтверджують це у коментарях.

Жодних повідомлень від Державної служби з надзвичайних ситуацій та Національної поліції не надходило.

Люди гадають, у чому причина цих звуків. Припускають, що літак перейшов надзвуковий бар’єр.

Нагадаємо, на Івано-Франківщині не вперше чують звуки вибухів без оголошення тривоги. Подібний випадок стався близько місяця тому 23 червня. Тоді в деяких районах тремтіли вікна, стіни та меблі.

Раніше ми повідомляли, що Росія в ніч на 22 липня завдала чергового удару по Краматорську. Внаслідок влучання в житловий будинок загинула дитина. Окупанти атакували місто КАБами. За даними ДСНС, горіли шість квартир на площі 240 кв. Вже відомо, що 8 людей отримали поранення. Загалом пошкоджено 3 багатоповерхівки та адмінбудівлю.

Цієї ж ночі росіяни атакували Одесу ударними безпілотниками. У місті є пошкодження цивільної інфраструктури: палали адміністративна будівля та легкові автомобілі, у житлових будинках вибиті вікна.