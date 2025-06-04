Вспыхнули пожары, часть Харькова в едком дыму: что известно о последствиях обстрела (фото, видео)

Известно об одном пострадавшем

Харьков постоянно находится под российскими обстрелами. В ночь на среду, 4 мая, россияне ударили по областному центру ракетами и беспилотниками, появились фото и видео последствий.

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, в Новобаровском районе в результате ракетных ударов вспыхнул пожар на территории гражданского предприятия. Поврежден одноэтажный промышленный дом. Пострадал 30-летний мужчина.

Из-за удара дроном возник пожар в частном доме на площади 100 квадратных метров. Кроме того, загорелось здание СТО на площади 200 "квадратов".

Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что минувшей ночью россияне атаковали город двумя ракетами и девятью беспилотниками. Вспыхнули пожары.

"На четырех локациях в промзоне возникли пожары, также пылал частный дом. По состоянию на данный момент известно об одном пострадавшем в Новобаварском районе", — написал он.

По данным "Суспільне Харків", из-за вражеского удара в промышленной зоне Харькова загорелись склады, где хранились автомобильные покрышки. Поэтому над северо-западной частью города стоит густой черный дым.

В ГСЧС сообщили, что в Новобаварском районе Харькова из-за российской атаки загорелись производственное и складское здания, станция технического обслуживания и жилой дом. Предварительно пострадал один человек.

Как сообщал "Телеграф", под утро 2 июня РФ атаковала Харьков сначала беспилотниками, а затем выпустила по городу две баллистические ракеты. Были разрушения и пострадавшие.