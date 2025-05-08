Хронология войны – день 1170: россияне продолжают давить на фронте, но в небе чисто

8 мая "Телеграф" продолжает в режиме реального времени рассказывать про все последние события на фронте. На 1170 день войны россияне прекратили обстрелы, но давят на фронте

На календаре четверг, 8 мая 2025 года. За предыдущие сутки на фронте зафиксировано 139 боевых столкновений, из которых половина произошла на трех направлениях — Покровском, Лиманском и Новопавловском. Также боевые действия вновь активировались в Курской области России.

Как проходит 1170-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта по состоянию на 8 мая – "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Украина оставляет в силе свое предложение о прекращении огня на 30 дней, однако от России пока не поступало ответа, сообщил президент Зеленский. Тем временем в воздушном пространстве Украины не наблюдается дронов или ракет.

С ситуацией в Украине 5 мая можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны – день 1167: на фронте произошло новое обострение, а обмены ударами продолжаются

О новостях и событиях 6 мая "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны – день 1168: Украина вернула домой 205 защитников, а Россия ударила по пригороду Сум

О том, что происходило 7 мая, читайте в трансляции: Хронология войны – день 1169: Россия кошмарит дронами днем ​​и ночью, а Путин снова пугает "Орешником"