Хронология войны – день 1169: обстрел Запорожья и налет дронов на Россию

7 мая "Телеграф" продолжает в режиме реального времени рассказывать про все последние события на фронте. На 1169 день войны обстрелы и атаки беспилотников продолжаются

На календаре среда, 7 мая 2025 года. На фронте за последние сутки было зафиксировано снижение количества боевых столкновений до 120 с более чем двух сотен несколькими днями ранее. Впрочем, на Покровском направлении ситуация остается стабильно напряженной, а оккупанты там уже почти дошли до административной границы Днепропетровской области.

Как проходит 1168-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта по состоянию на 6 мая – "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

1:00 Россияне запустили баллистическую ракету в сторону Киева. Сообщалось о взрывах

00:00 Россияне нанесли не менее 13 ударов по Запорожью, пострадали по меньшей мере три человека и еще один возможно находится под завалами. Сообщалось о том, что в части города пропал свет.

О том, что происходило 4 мая, читайте в трансляции: Хронология войны – день 1166: еще один Patriot для Украины и заявления Путина о "ядерке"

С ситуацией в Украине 5 мая можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны – день 1167: на фронте произошло новое обострение, а обмены ударами продолжаются

О новостях и событиях 6 мая "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны – день 1168: Украина вернула домой 205 защитников, а Россия ударила по пригороду Сум