Хронологія війни – день 1169: обстріл Запоріжжя та наліт дронів на Росію

7 травня "Телеграф" продовжує в режимі реального часу розповідати про всі останні події на фронті. На 1169 день війни обстріли та атаки безпілотників продовжуються

На календарі середа, 7 травня 2025 року. На фронті за останню добу було зафіксовано зниження кількості бойових зіткнень до 120 із більш ніж двох сотень кількома днями раніше. Втім, на Покровському напрямі ситуація залишається стабільно напруженою, а окупанти там уже майже дійшли до адміністративного кордону Дніпропетровщини.

Як проходить 1168-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту станом на 6 травня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Росіяни завдали щонайменше 13 ударів по Запоріжжю, постраждали щонайменше троє людей і ще одна, можливо, знаходиться під завалами. Повідомлялося, що в частині міста зникло світло.

Про те, що відбувалося 4 травня, читайте у трансляції: Хронологія війни – день 1166: ще один Patriot для України та заяви Путіна про "ядерку"

З ситуацією в Україні 5 травня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни – день 1167: на фронті відбулося нове загострення, а обміни ударами продовжуються

Про новини та події 6 травня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни – день 1168: Україна повернула додому 205 захисників, а Росія вдарила по передмісті Сум