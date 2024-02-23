"Є певні успіхи": у ЗСУ розповіли, що зараз відбувається під Авдіївкою

Ситуація на лінії зіткнення досить динамічна

Українські захисники протягом минулої доби мали успіхи у боях під Авдіївкою, де росіяни мають чи не найбільшу концентрацію своїх сил. Силам оборони України вдалось повернути деякі позиції на цьому напрямку.

Також ЗСУ відбили 61 атаку ворога в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Таврія". Про це повідомив речник Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

"Кілька позицій було відновлено за попередні дві доби. Стосовно Авдіївського напрямку, позавчора там було захоплено в полон більше десятка окупантів. Вчора ця тенденція продовжилася, в полон потрапили 5 росіян. Це наслідок близьких контактних боїв, коли не лише ворог наступає, а й наші сили відновлюють позиції і захоплюють ворога зненацька, беруть у полон", – сказав Лиховій.

Також речник прокоментував інформацію про захоплення росіянами населеного пункту Побєда Донецької області.

Авдіївський напрямок на мапі Deep State

"Ситуація на лінії зіткнення динамічна і вчора ворог атакував у районі сіл Новомихайлівка, Георгіївка та Побєда 43 рази загалом. Це дуже багато, як для невеликого відрізку на лінії фронту. Ймовірно, вони були приурочені до намагання здобути якихось результатів перед 23 лютого, яке в них свято. Спроби їхні були безуспішні, а деякі позиції були відновлені", – розповів речник ОСУВ "Таврія".

У загальному за дому на Мар'янському напрямку відбулося 43 бойових зіткнення, на Авдіївському напрямку – 10.

"Окупанти застосовують малі штурмові групи чисельністю до відділення із застосуванням невеликої кількості бронетехніки. Вони її використовують для висадження наземного десанту, який масово знищується", – зауважив Лиховій.

Раніше "Телеграф" писав, що російські війська зазнали величезних втрат в живій силі під час Авдіївської оборонної операції, яка тривала з 10 жовтня 2023 року до 17 лютого 2024 року. Українські військові підрахували, що за цей період, на цьому напрямку було знищено понад 47 тисяч російських солдатів. Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук зазначив, що ці цифри можуть бути навіть більшими, оскільки важко точно порахувати втрати ворога при такій інтенсивності бойових дій.