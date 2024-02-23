Окупанти вирішують долю зруйнованої Авдіївки до "червоної дати": вже мають "ідею"

На окупованих територіях нахабно роздають паспорта РФ

"Приєднання" до Росії та видача паспортів. Росіяни намагаються вирішити долю зруйнованої Авдіївки до річниці вторгнення в Україну.

Окупаційна влада на Донбасі готує приєднання окупованого міста Авдіївки до Ясинуватої, що знаходиться під контролем росіян з 2014 року. Про це заявив губернатора Челябінської області Росії Олексій Текслер.

"Ясинувата є підшефною територією Челябінської області. Ми надали їй значну допомогу гуманітарними вантажами та будматеріалами. Найближчим часом глава Ясинуватої приїде на Південний Урал, щоб обговорити поновлення зруйнованого населеного пункту", – заявив Текслер.

Варто зазначити, що подібне "приєднання" одного окупованого міста до другого не має жодних законних підстав і є нічим іншим, як спробою анексії окупованих територій України.

Також окупанти розпочали роздачу паспортів громадян Російської Федерації мешканцям Авдіївки. Про це повідомив колаборант, так званий "голова адміністрації Ясинуватського муніципального округу" Дмитро Шевченко.

"Перші паспорти громадянина Російської Федерації отримали мешканці зі звільненої Авдіївки. Вітаємо! Ми разом!", — написав зрадник у своєму телеграм-каналі.

Роздача паспортів РФ на окупованих територіях – це спроба легалізувати окупацію та закріпити свої позиції на Донбасі.

Раніше "Телеграф" писав, що російські солдати після захоплення Авдіївки продовжують штурмувати позиції Сил оборони у цьому районі. Військові Третьої штурмової бригади відбили безліч атак ворога і завдали йому серйозних втрат.