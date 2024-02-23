Росіяни активізувалися, люто намагаються прорвати оборону: що відбувається на фронті (карта)

Ворог продовжує тиснути, користуючись тим, що українській армії не вистачає боєприпасів

Триває 730 день повномасштабної війни з російськими окупантами, за добу 22 лютого на фронті сталося 101 бойове зіткнення. Найбільше боїв було під Мар’їнкою.

На Куп’янському напрямку ворог зробив 5 спроб наступу. Це сталося у районі населеного пункту Синьківка Харківської області, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Куп’янський напрямок на карті deepstate

На Лиманському напрямку росіяни 14 разів атакували наші підрозділи. Бої точилися в районах населених пунктів Терни та Ямполівка Донецької області.

Лиманський напрямок на карті deepstate

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 16 російських атак. Ворог атакував у районах населених пунктів Андріївка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Торецьк Донецької області.

Бахмутський напрямок на карті deepstate

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 10 атак ворога. Бої точилися в районах населених пунктів Орлівка, Сєвєрне, Первомайське, Невельське Донецької області.

Авдіївський напрямок на карті deepstate

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують утримувати ворога у районах Новомихайлівки та Побєди Донецької області. За добу ворог 43 рази намагався прорвати оборону наших військ.

Мар’їнський напрямок на карті deepstate

На Новопавлівському напрямку наші захисники відбили 3 атаки ворога. Він атакував на південь від Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку було відбито 5 атак. Бої йшли на захід від Вербового та в районі Роботиного Запорізької області.

Запорізький напрямок на карті deepstate

На Херсонському напрямку Сили оборони продовжують утримувати позиції та відбивати російські штурми. Минулої доби, росіяни 5 разів намагалися штурмувати позиції наших військ на лівобережжі Дніпра.

Як повідомляв "Телеграф", Володимир Зеленський заявив, що втрати Збройних сил України у війні проти російських терористів становлять приблизно один до п’яти. На одного загиблого українського воїна припадає п’ять ліквідованих російських загарбників.