В США не підтверджують постачання Іраном ракет російським терористам

З усім тим, в США прийняли рішення покарати Іран за продаж російським терористам ударних безпілотників

В США поки що не можуть підтвердити оприлюднену у ЗМІ інформацію про те, що Іран передав балістичні ракети російському терористичному режиму. Проте у Вашингтоні вирішили додатково покарати Іран за продаж росіянам безпілотників, тому введуть нові санкції проти режиму аятолл.

Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Politico. Він зазначив, що США вже попереджали про спроби російських терористів купити іранські балістичні ракети в обмін на посилене військове співробітництво з Іраном.

"Ми не бачили жодного підтвердження того, що ракети дійсно перемістилися з Ірану в Росію. Але у нас немає підстав вважати, що вони не будуть доставлені у майбутньому", – зазначив він.

З усім тим, в США прийняли рішення покарати Іран за продаж російським терористам ударних безпілотників. Проти режиму аятолл введуть нові санкції, а подальші варіанти відповіді Ірану на постачання зброї терористам будуть координуватися з партнерами та союзниками.

Як раніше писав "Телеграф", Росія могла отримати від Ірану балістичні ракети у кількості близько 400 повітряних цілей. Цю інформацію вже перевіряють українські спецслужби.

На тлі активізації розмов про закупівлю російськими окупантами в Ірану балістичних ракет Fateh-110 і Zolfaghar виникає питання, як з ними боротися. Як виявилося, робити це можна буде, знищуючи пускові установки ракет разом із навченим та кваліфікованим персоналом.