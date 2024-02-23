В США не подтверждают поставки Ираном ракет российским террористам

Со всем тем, в США приняли решение наказать Иран за продажу российским террористам ударных беспилотников

В США пока не могут подтвердить обнародованную в СМИ информацию о том, что Иран передал баллистические ракеты российскому террористическому режиму. Однако в Вашингтоне решили дополнительно наказать Иран за продажу россиянам беспилотников, поэтому будут введены новые санкции против режима аятолл.

Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Politico. Он отметил, что США уже предупреждали о попытках российских террористов купить иранские баллистические ракеты в обмен на усиленное военное сотрудничество с Ираном.

"Мы не видели ни одного подтверждения того, что ракеты действительно переместились из Ирана в Россию. Но у нас нет оснований полагать, что они не будут доставлены в будущем", – отметил он.

Со всем тем, в США приняли решение наказать Иран за продажу российским террористам ударных беспилотников. Против режима аятолл введут новые санкции, а дальнейшие варианты ответа Ирану на поставку оружия террористам будут координироваться с партнерами и союзниками.

Как ранее писал "Телеграф", Россия могла получить от Ирана баллистические ракеты в количестве около 400 воздушных целей. Эту информацию уже проверяют украинские спецслужбы.

На фоне активизации разговоров о закупке российскими оккупантами у Ирана баллистических ракет Fateh-110 и Zolfaghar возникает вопрос, как с ними бороться. Как оказалось, делать это можно будет, уничтожая пусковые установки ракет вместе с обученным и квалифицированным персоналом.