Россияне активизировались, люто пытаются прорвать оборону: что происходит на фронте (карта)

Враг продолжает давить, пользуясь тем, что у украинской армии не хватает боеприпасов

Идет 730-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, за сутки 22 февраля на фронте произошло 101 боевое столкновение. Больше всего боев было под Марьинкой.

На Купянском направлении враг предпринял 5 попыток наступления. Это произошло в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ.

Купянское направление на карте deepstate

На Лиманском направлении россияне 14 раз атаковали наши подразделения. Бои шли в районах населенных пунктов Терны и Ямполевка Донецкой области.

Лиманское направление на карте deepstate

На Бахмутском направлении, Силы обороны отразили 16 российских атак. Враг атаковал в районах населенных пунктов Андреевка, Богдановка, Ивановское, Клещеевка и Торецк Донецкой области.

Бахмутское направление на карте deepstate

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 10 атак врага. Бои шли в районах населенных пунктов Орловка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

Авдеевское направление на карте deepstate

На Марьинском направлении силы обороны продолжают удерживать врага в районах Новомихайловки и Победы Донецкой области. За сутки враг 43 раза пытался прорвать оборону наших войск.

Марьинское направление на карте deepstate

На Новопавловском направлении наши защитники отбили 3 атаки врага. Он атаковал южнее Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении было отражено 5 атак. Бои шли западнее Вербового и в районе Работино Запорожской области.

Запорожское направление на карте deepstate

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают удерживать позиции и отражать российские штурмы. За прошедшие сутки, россияне 5 раз пытались штурмовать позиции наших войск на левобережье Днепра.

Как сообщал "Телеграф", Владимир Зеленский заявил, что потери Вооруженных сил Украины в войне против российских террористов составляют примерно один к пяти. На одного погибшего украинского воина приходится пять ликвидированных российских захватчиков.