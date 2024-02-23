Удар по многоэтажке в Днепре: количество пострадавших резко увеличилось (фото и видео)

Россияне празднуют день своей армии убийц, воров и насильников террором мирных украинцев

В ночь на пятницу, 23 февраля, россияне атаковали "шахедами" многоэтажку в Днепре. По состоянию на 5:20 количество пострадавших возросло до 8 человек.

"На данный момент известно о 8 травмированных в днепровской многоэтажке. Из них семь – госпитализированы. Аварийно-спасательные работы продолжаются", — сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

Вскоре после попадания он писал о четырех пострадавших и что под завалами находятся люди. На опубликованных кадрах видно, что пострадали два верхних этажа девятиэтажного дома.

Как сообщил и.о заместителя начальника Днепропетровской ОВА Андрей Кульбач, произошло разрушение двух квартир на 9 этаже, одной на 8 и повреждение квартиры на 7 этаже. Под завалами, вероятно, находятся еще один или двое людей, поисковые работы продолжаются.

Напомним, кроме Днепра в ночь на 23 февраля россияне атаковали Одессу. Их дрон упал на здание предприятия, расположенное в прибрежной зоне Одессы, там возник пожар.

Как сообщал "Телеграф", по данным на 6 часов утра после поиска под завалами общее число погибших в результате удара по Одессе достигло трех человек. Здание предприятия получило серьезные разрушения, огонь охватил 500 квадратных метров площади.