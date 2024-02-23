Удар по багатоповерхівці у Дніпрі: кількість постраждалих різко збільшилась (фото та відео)

Росіяни святкують день своєї армії вбивць, злодіїв та ґвалтівників терором мирних українців

У ніч на п’ятницю, 23 лютого, росіяни атакували "шахедами" багатоповерхівку у Дніпрі. Станом на 5.20 кількість постраждалих зросла до 8 осіб.

"На даний момент відомо про 8 травмованих у дніпровській багатоповерхівці. З них семеро — госпіталізовані. Аварійно-рятувальні роботи тривають", — повідомив голова Дніпропетровської ОВ Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі.

Незабаром після влучення він писав про чотирьох постраждалих і що під завалами перебувають люди. На опублікованих кадрах видно, що постраждали два верхні поверхи дев’ятиповерхового будинку.

Як повідомив в.о заступника начальника Дніпропетровської ОВ Андрій Кульбач, сталася руйнація двох квартир на 9 поверсі, однієї на 8 та пошкодження квартири на 7 поверсі. Під завалами, ймовірно, перебувають ще один чи двоє людей, пошукові роботи продовжуються.

Нагадаємо, крім Дніпра в ніч проти 23 лютого росіяни атакували Одесу. Їхній дрон впав на будівлю підприємства, розташовану в прибережній зоні Одеси, там виникла пожежа.

Як повідомляв "Телеграф", за даними на 6 годину ранку після пошуку під завалами загальна кількість загиблих внаслідок удару по Одесі досягла трьох осіб. Будівля підприємства зазнала серйозних руйнувань, вогонь охопив 500 квадратних метрів площі.