Оккупанты решают судьбу разрушенной Авдеевки до "красной даты": уже имеют "идею"

На оккупированных территориях нагло раздают паспорта РФ

"Присоединение" к России и выдача паспортов. Россияне пытаются решить судьбу разрушенной Авдеевки к годовщине вторжения в Украину.

Оккупационные власти на Донбассе готовят присоединение оккупированного города Авдеевки к Ясиноватой, который находится под контролем россиян с 2014 года. Об этом заявил губернатор Челябинской области России Алексей Текслер.

"Ясиноватая является подшефной территорией Челябинской области. Мы оказали ей значительную помощь гуманитарными грузами и стройматериалами. В ближайшее время глава Ясиноватой приедет на Южный Урал, чтобы обсудить возобновление разрушенного населенного пункта", – заявил Текслер.

Стоит отметить, что подобное "присоединение" одного оккупированного города к другому не имеет никаких законных оснований и не что иное, как попытка аннексии оккупированных территорий Украины.

Также оккупанты приступили к раздаче паспортов граждан Российской Федерации жителям Авдеевки. Об этом сообщил коллаборант, так называемый "глава администрации Ясиноватского муниципального округа" Дмитрий Шевченко.

"Первые паспорта гражданина Российской Федерации получили жители из освобожденной Авдеевки. Поздравляем! Мы вместе!" — написал предатель в своем телеграмм-канале.

Раздача паспортов РФ на оккупированных территориях – попытка легализовать оккупацию и закрепить свои позиции на Донбассе.

Ранее "Телеграф" писал, что российские солдаты после захвата Авдеевки продолжают штурмовать позиции Сил обороны в этом районе. Военные Третьей штурмовой бригады отразили множество атак врага и нанесли ему серьезные потери.