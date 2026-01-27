Нехватка Patriot для Украины и блэкаут в Харькове. Хронология войны — день 1434

27 января "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

В календаре вторник, 27 января. Российские оккупанты продолжают энергетический террор украинских городов, как следствие жесткие графики отключений действуют по всей Украине. Но враг не прекращает атак и на фронте, где за минувшие сутки произошло 93 боевых столкновения. Тем временем на дипломатическом треке происходит большое оживление, ведь уже 1 февраля может произойти очередная трехсторонняя встреча.

Как проходит 1434-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 27 января — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 80% Харькова и области без электричества в результате комбинированного удара, заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его словам, удар был нанесен с помощью реактивной системы залпового огня "Торнадо-С", а также беспилотников типа "Шахед".

Германия не будет поставлять Украине новые Patriot, – министр обороны Писториус. По его словам, сейчас Германия не может поставить Украине ПВО, поскольку Берлин сам столкнулся с их нехваткой.

