"Було буквально до 5 хвилин": прикордонник розповів, як українські захисники виходили з Авдіївки

Рухалися прикордонники маленькими групами по три-чотири особи, оскільки ворог не припиняв обстріли

Український прикордонник розповів, з якими зусиллями довелося виходити з Авдіївки на Донеччині. Загалом, щоб дістатися місця призначення, українські бійці подолали близько 20 км.

Про це повідомили у ДПСУ. Відповідне відео з розповіддю прикордонника оприлюднено у Facebook.

"Стримувавши наступ ворога, ми в подальшому отримали наказ на відступ з Авдіївки. Як досі я пам'ятаю, ми знаходились в районі 14-поверхівки, в підвалі. В нас було буквально до 5 хвилин. На карті ми передивилися маршрут. Ми рухалися маленькими групами по три-чотири людини, бо вогонь ворога був без зупину", — розповів він.

За словами прикордонника, українським захисникам після виходу з Авдіївки довелося йти полями. Рухатись доводилося повільно. Іти було важко, оскільки місцевість вся в чагарниках по коліно. Ще й замінована.

"Пам’ятаю той випадок, коли ти просто падаєш, піднімаєш обличчя, а перед тобою лежить протитанкова міна. Кричиш хлопцям: "Стій!". Повертаєш голову ліворуч-направо, і спостерігаєш, що все поле заміноване мінами", — розповідає прикордонник.

Нагадаємо, що в ніч проти 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про рішення вивести українські війська з Авдіївки. Адже захисники перебували під загрозою оточення ворогом.

Американський журнал Forbes, посилаючись на дані лише з відкритих джерел (відео, дані OSINT-аналітиків), нарахував на початку лютого 214 знищених російських танків. У матеріалі повідомлялося, що втрати України в боях за Авдіївку у 12 разів менші, ніж у РФ.

Раніше "Телеграф" повідомив, щоросійські окупанти продовжили наступ на Авдіївському напрямі. Загарбники у робочому порядку посилюють свої резерви, деякі підрозділи відводять на відновлення.