"Было буквально до 5 минут": пограничник рассказал, как украинские защитники выходили из Авдеевки

Двигались пограничники маленькими группами по три-четыре человека, поскольку враг не прекращал обстрелы

Украинский пограничник рассказал, с какими усилиями пришлось выходить из Авдеевки на Донетчине. В общей сложности, чтобы добраться до места назначения, украинские бойцы преодолели около 20 км.

Об этом сообщили в ГПСУ. Соответствующее видео с рассказом пограничника обнародовано в Facebook.

"Сдерживая наступление врага, мы в дальнейшем получили приказ на отступление из Авдеевки. Как до сих пор я помню, мы находились в районе 14-этажки, в подвале. У нас было буквально до 5 минут. На карте мы пересмотрели маршрут. Мы двигались маленькими группами по три-четыре человека, потому что огонь врага был без остановки", — рассказал он.

По словам пограничника, украинским защитникам после выхода из Авдеевки, пришлось идти по полям. Двигаться приходилось медленно. Идти было тяжело, поскольку местность вся в зарослях по колено. Еще и заминирована.

"Помню тот случай, когда ты просто падаешь, поднимаешь лицо, а перед тобой лежит противотанковая мина. Кричишь ребятам: "Стой!". Поворачиваешь голову налево-направо, и наблюдаешь, что все поле заминировано минами", — рассказывает пограничник.

Напомним, что в ночь на 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские войска из Авдеевки. Ведь защитники находились под угрозой оцепления врагом.

Американский журнал Forbes, ссылаясь на данные только из открытых источников (видео, данные OSINT-аналитиков), насчитал в начале февраля 214 уничтоженных российских танков. В материале сообщалось, что потери Украины в боях за Авдеевку в 12 раз меньше, чем у РФ.

Ранее "Телеграф" сообщил, что российские оккупанты продолжили наступление на Авдеевском направлении. Захватчики в рабочем порядке усиливают свои резервы, некоторые подразделения отводят на восстановление.