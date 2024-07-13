Беларусь готовит провокации на украинской границе: зачем это нужно Лукашенко

Лукашисты сами создадут "провокации", а потом сами "героически" будут им "предотвращать"

Белорусские силовики, подконтрольные самопровозглашённому президенту страны Александру Лукашенко, готовят провокации в приграничной зоне с Украиной. Цель операций "под чужим флагом" – впечатлить китайцев, которые сейчас находятся в Беларуси на военных учениях.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления. По данным ЦНС, лукашисты уже начали готовить информационное поле для подготовки провокаций в приграничной зоне.

В частности, заместитель начальника генерального штаба белорусской армии Владимир Куприянюк недавно заявлял о якобы угрозе подготовки и проведения на территории Беларуси "вооруженных провокаций". Украинские разведчики и силовые структуры считают, что таким образом из-за белорусского генерала готовится информационное поле для проведения лукашистами провокаций.

Провокации выгодны Беларуси ввиду того, что на ее территории проходят совместные антитеррористические учения с Китаем. Режим Лукашенко хочет показать китайцам, что его силовики способны не только разгонять безоружных демонстрантов и прислуживать российским террористам. Поэтому, считают в ЦНС, лукашисты сначала сделают заявление об "успешном предотвращении вооруженных провокаций" на границе. В дальнейшем Минск попытается обвинить в этом Украину.

Напомним, 30 июня глава генштаба Беларуси Павел Муравейко в эфире местного канала ОНТ заявил о том, что в Беларуси рассматривают возможность применения ядерного оружия в определенных ситуациях. Например, к таковой может относиться "угроза суверенитета и независимости" страны.

Также "Телеграф" рассказывал о том, получила ли Беларусь ядерку от России, как раньше обещал Владимир Путин. В США оценили масштаб угрозы.