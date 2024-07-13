Білорусь готує провокації на українському кордоні: навіщо це потрібно Лукашенку

Лукашисти самі створять "провокації", а потім самі "героїчно" будуть їм "запобігати"

Білоруські силовики, підконтрольні самопроголошеному президенту країни Олександру Лукашенку, готують провокації в прикордонній зоні з Україною. Мета операцій "під чужим прапором" – вразити китайців, які зараз перебувають у Білорусі на військових навчаннях.

Про це повідомив Центр національного спротиву. За даними ЦНС, лукашисти вже почали готувати інформаційне поле для підготовки провокацій у прикордонній зоні.

Зокрема заступник начальника генерального штабу білоруської армії Володимир Купріянюк нещодавно заявляв про нібито загрозу підготовки та проведення на території Білорусі "збройних провокацій". Українські розвідники та силові структури вважають, що таким чином через білоруського генерала готується інформаційне поле для проведення лукашистами власних провокацій.

Провокації вигідні Білорусі з огляду на те, що на її території проходять спільні антитерористичні навчання з Китаєм. Режим Лукашенка хоче показати китайцям, що його силовики здатні не тільки розганяти беззбройних демонстрантів та прислуговуватися російським терористам. Тому, вважають у ЦНС, лукашисти спочатку зроблять заяву про "успішне запобігання збройним провокаціям" на кордоні. Надалі Мінськ спробує звинуватити в цьому Україну.

Нагадаємо, 30 червня голова генштабу Білорусі Павло Муравейко в етері місцевого каналу ОНТ заявив про те, що у Білорусі розглядають можливість застосування ядерної зброї у певних ситуаціях. Наприклад, до такої може належати "загроза суверенітету та незалежності" країни.

Також "Телеграф" розповідав про те, чи одержала Білорусь ядерку від Росії, як раніше обіцяв Володимир Путін. У США оцінили масштаб погрози.