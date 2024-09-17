Член партії Порошенко загинув на війні: він був офіцером ССО та багатодітним батьком

Військовий поліг, звільняючи рідну Херсонщину

Україна кожен день втрачає героїв. Офіцер Сил Спеціальних Операцій, старший лейтенант ЗСУ Андрій Гринюк загинув обороняючи державу від загарбників. Йому було 59 років.

Про це написали на сторінці Новокаховської громади у Facebook. Чоловік був саме з окупованої Нової Каховки. На початку вторгнення у лютому він вивіз родину та долучився до лав Сил оборони. Чоловік мав військовий досвід. У 2015-2016 брав участь у бойових діях в Луганській і Донецькій областях.

"За весь час служби мав і поранення, і високі нагороди, а головне — заслужив любов та повагу побратимів. Бо Андрій був взірцем для всіх: мужнім, надійним, вірним присязі воїном. Команда "Європейської Солідарності" надзвичайно ним пишається", — пише ексочільник держави Петро Порошенко.

Андрій Гринюк

Андрій Гринюк народився в 1965 році в Красногорівці Мар’їнського району Донецької області. Навчався вже у Новій Каховці, займався бізнесом. В 2014 році за контрактом пішов на службу. У 2019 році вже після служби балотувався до Верховної Ради по Новокаховському виборчому округу. 13 вересня 2024 року Андрій Гринюк загинув, виконуючи бойове завдання на рідній Херсонщині. У полеглого захисника залишилися дружина, сестра, дві доньки і троє синів, двом з яких немає 18 років.

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