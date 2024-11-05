Замість святкування 25-річчя — жалоба в родині: на Хмельниччині попрощались з Назаром Паляницею
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Чоловік служив водієм
Україна щодня втрачає своїх захисників. Серед тих хто повернувся "на щиті" в жовтні — старший солдат Назар Паляниця зі Нетішина, уродженець села Старі Бейзими на Хмельниччині.
Молодому захиснику було 24 роки, 14 листопада він мав святкувати 25-річчя. У нього залишилася дружина Оксана та син, якому щойно виповнилося два роки. 5 листопада молодого героя провели в останню путь.
Назар Паляниця був водієм першого розвідувального відділення військової частини А7181. Він загинув 29 жовтня біля села Сімейкіного в Сумській області, повідомили на сторінці Ленковецької об’єднаної територіальної громади.
Рідні захисника закликають зробити пожертву у його пам'ять для того, щоб військові могли придбати РЕБ або інше необхідне обладнання. "Вінок не принесе користі нікому, а зібрані кошти врятують чиєсь життя. Так хотів Назар. Так хочуть його рідні", — написала волонтерка ГО Жіночий батальйон Наталія Форсюк.
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