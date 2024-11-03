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Доброволець із Тайваню, який воював за Україну, загинув на фронті (фото)

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Тайванець Ву Чжунда загинув на фронті Новина оновлена 03 листопада 2024, 13:52
Тайванець Ву Чжунда загинув на фронті. Фото Колаж, "Телеграф"

Влітку він з'їздив до сім'ї під час відпустки

На війні в Україні загинув другий доброволець з Тайваню, 45-річний Ву Чжунда. Спецпризначенець у відставці, який воював за Україну, загинув від російського обстрілу.

Про це повідомляє тайванське видання China Times. Зазначаються, що звістка про його загибель надійшла 1 листопада.

Колишній боєць спецпризначення Тайваню Ву Чжунда приєднався до українських військових після служби в міжнародному легіоні. Під час виконання одного з бойових завдань на фронті він загинув.

Ву Чжунда
Ву Чжунда
Ву Чжунда
Ву Чжунда

Видання наголошує, що він став другим тайванцем-добровольцем, що віддав життя на війні проти Росії. Першим був 25-річний Цзен Шенгуан, який загинув у 2022 році під час боїв на Луганщині.

Ву Чжунда багато разів опинявся в оточенні, але завдяки своїй майстерності та досвіду завжди повертався до своїх. Відомо, що цього літа він мав відпустку і відвідав батьківщину. Він зустрівся не тільки з родиною, а й з військовими, з яким поділився бойовим досвідом. Потім Ву Чжунда повернувся на війну в Україну.

Міністерство закордонних справ Тайваню вже проінформовано про його загибель.

Зауважимо, що компенсацію в розмірі 1,2 мільйона гривень родині бійця має намір виплатити українська сторона. Проте для отримання цих коштів його родичі мають приїхати в Україну.

Раніше "Телеграф" розповідав, що молодший брат "Да Вінчі" раптово помер напередодні його дня народження.

Теги:
#Україна #Війна #Герой