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Воевавший за Украину доброволец из Тайваня погиб на фронте (фото)

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
Тайванец Ву Чжунда погиб на фронте Новость обновлена 03 ноября 2024, 13:52
Тайванец Ву Чжунда погиб на фронте. Фото Коллаж, "Телеграф"

Летом он съездил к семье во время отпуска

На войне в Украине погиб второй доброволец из Тайваня, 45-летний Ву Чжунда. Спецназовец в отставке, воевавший за Украину, погиб от российских обстрелов.

Об этом сообщает тайваньское издание China Times. Отмечается, что известие о его гибели поступило 1 ноября.

Бывший боец спецназначения Тайваня Ву Чжунда присоединился к украинским военным после службы в международном легионе. Во время выполнения одной из боевых задач на фронте он погиб.

Ву Чжунда
Ву Чжунда
Ву Чжунда
Ву Чжунда

Издание отмечает, что он стал вторым тайванцем-добровольцем, отдавшим жизнь на войне против России. Первым был 25-летний Цзен Шенгуан, погибший в 2022 году во время боев в Луганской области.

Ву Чжунда много раз оказывался в окружении, но благодаря своему мастерству и опыту всегда возвращался к своим. Известно, что этим летом у него был отпуск и он посетил родину. Где встретился не только с семьей, но и с военными, с которыми поделился боевым опытом. Затем Ву Чжунда вернулся на войну в Украину.

Министерство иностранных дел Тайваня уже проинформировано о его гибели.

Заметим, что компенсацию в размере 1,2 миллиона гривен семье бойца намерена выплатить украинская сторона. Однако для получения этих средств его родственники должны приехать в Украину.

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#Украина #Война #Герой