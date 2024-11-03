Воевавший за Украину доброволец из Тайваня погиб на фронте (фото)
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Летом он съездил к семье во время отпуска
На войне в Украине погиб второй доброволец из Тайваня, 45-летний Ву Чжунда. Спецназовец в отставке, воевавший за Украину, погиб от российских обстрелов.
Об этом сообщает тайваньское издание China Times. Отмечается, что известие о его гибели поступило 1 ноября.
Бывший боец спецназначения Тайваня Ву Чжунда присоединился к украинским военным после службы в международном легионе. Во время выполнения одной из боевых задач на фронте он погиб.
Издание отмечает, что он стал вторым тайванцем-добровольцем, отдавшим жизнь на войне против России. Первым был 25-летний Цзен Шенгуан, погибший в 2022 году во время боев в Луганской области.
Ву Чжунда много раз оказывался в окружении, но благодаря своему мастерству и опыту всегда возвращался к своим. Известно, что этим летом у него был отпуск и он посетил родину. Где встретился не только с семьей, но и с военными, с которыми поделился боевым опытом. Затем Ву Чжунда вернулся на войну в Украину.
Министерство иностранных дел Тайваня уже проинформировано о его гибели.
Заметим, что компенсацию в размере 1,2 миллиона гривен семье бойца намерена выплатить украинская сторона. Однако для получения этих средств его родственники должны приехать в Украину.
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