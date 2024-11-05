Вместо празднования 25-летия — траур в семье: в Хмельницкой области попрощались с Назаром Паляницей

Мужчина служил водителем

Украина ежедневно теряет своих защитников. Среди вернувшихся "на щите" в октябре — старший солдат Назар Паляница из Нетишина, уроженец села Старые Бейзимы в Хмельницкой области.

Молодому защитнику было 24 года, 14 ноября ему предстояло праздновать 25-летие. У него осталась жена Оксана и сын, которому только что исполнилось два года. 5 ноября молодого героя провели в последний путь.

Назар Паляница был водителем первого разведывательного отделения воинской части А7181. Он погиб 29 октября возле села Семейкино в Сумской области, сообщили на странице Ленковецкого объединенного территориального общества.

Родные защитника призывают сделать пожертвование в его память для того, чтобы военные могли приобрести РЭБ или другое необходимое оборудование. "Венок не принесет пользы никому, а собранные средства спасут чью-то жизнь. Так хотел Назар. Так хотят его родные", — написала волонтер ГО Женский батальон Наталья Форсюк.

Ранее "Телеграф" рассказывал о гибели 45-летнего добровольца из Тайваня. Бывший спецназ Ву Чжунда стал в защиту Украины в рядах иностранного легиона.