В российской Туле горит завод, а в Харькове взрывы. Хронология войны — день 1478

12 марта "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

На календаре четверг, 12 марта. Россияне продолжают давить на фронте и атаковать украинские города. За минувшие сутки произошло 113 боевых столкновений. Самыми горячими остаются Константиновский, Покровский и Гуляйпольский направления. Тем временем новый день оккупанты начали с атак "Шахедов".

Как проходит 1478-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 12 марта — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Дроны ударили по российской Туле. Там горит "Косогорский металлургический завод". Это предприятие, которое снабжает металл и ферросплавы для производства оружия и техники для армии РФ.

Горит завод в Туле после взрывов

В Харькове были слышны взрывы. Предварительно известно о попадании БпЛА типа "Шахед" в землю в Немышлянском районе города. Также зафиксирован еще один удар в Киевском районе.

Соответствующие службы выехали на места для проверки, добавляет мэр Терехов.

