Россия убила женщину прямо на пляже в Одессе: жуткие фото и видео

Горожан просят не игнорировать сигналы тревоги

Днем 23 июня враг атаковал побережье города Одессы беспилотными летательными аппаратами. В результате есть пострадавший и погибшая.

Информацию об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. По его словам, на месте происшествия работают соответствующие службы.

"Враг атаковал Одесщину ударными беспилотниками. К сожалению, в результате российской атаки на побережье города Одесса погибла 26-летняя женщина, 39-летний мужчина получил ранения. Ему оказывается помощь. Информация о количестве пострадавших уточняется" — отметил он.

Кипер призывает не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях до соответствующего распоряжения.

В социальных сетях публикуют первые кадры с места происшествия, на которых видно, как медики пытались оказать помощь 26-летней женщине, которой, по информации пабликов, осколок вражеского дрона прилетел прямо в горло.

Медики пытались реанимировать раненную женщину. Скриншот: соцсети

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 18 июня Россия ударила по Днепру. В результате атаки есть погибший и пострадавшие.