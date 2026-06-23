Россия убила женщину прямо на пляже в Одессе: жуткие фото и видео
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Горожан просят не игнорировать сигналы тревоги
Днем 23 июня враг атаковал побережье города Одессы беспилотными летательными аппаратами. В результате есть пострадавший и погибшая.
Информацию об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. По его словам, на месте происшествия работают соответствующие службы.
"Враг атаковал Одесщину ударными беспилотниками. К сожалению, в результате российской атаки на побережье города Одесса погибла 26-летняя женщина, 39-летний мужчина получил ранения. Ему оказывается помощь. Информация о количестве пострадавших уточняется" — отметил он.
Кипер призывает не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях до соответствующего распоряжения.
В социальных сетях публикуют первые кадры с места происшествия, на которых видно, как медики пытались оказать помощь 26-летней женщине, которой, по информации пабликов, осколок вражеского дрона прилетел прямо в горло.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 18 июня Россия ударила по Днепру. В результате атаки есть погибший и пострадавшие.