Росія вбила жінку прямо на пляжі в Одесі: моторошні фото та відео

Містян просять не ігнорувати сигнали тривоги

Вдень 23 червня ворог атакував узбережжя міста Одеси безпілотними літальними апаратами. В результаті є постраждалий та загибла.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, на місці події працюють відповідні служби

"Ворог атакував Одещину ударними безпілотниками. На жаль, внаслідок російської атаки на узбережжі міста Одеса загинула 26-річна жінка, 39-річний чоловік отримав поранення. Йому надається допомога. Інформація про кількість постраждалих уточнюється" — зазначив він.

Кіпер закликає не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях до відповідного розпорядження.

У соціальних мережах публікують перші кадри з місця події, на яких видно, як медики намагалися допомогти 26-річній жінці, якій, за інформацією пабліків, уламок ворожого дрона прилетів прямо в горло.

Медики намагалися реанімувати поранену жінку. Скріншот: соцмережі

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 18 червня Росія вдарила по Дніпру. В результаті атаки є загиблий та постраждалі.