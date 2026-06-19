Росія вдарила по Харкову КАБами: пошкоджено десятки будинків, серед постраждалих діти (відео)

Над місцем влучання навіть зранку здіймається дим

Вночі Росія вдарила КАБами (керована авіабомба) по Холодногірському району міста Харків, виникла пожежа. Постраждали пʼятеро людей, серед яких троє дітей.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він уточнив, що дві 11-річні дівчинки та 14-річний хлопчик зазнали гострої реакції на стрес.

Мер Харкова Ігор Терехов поінформував, що через влучання російського КАБу близько 3 години ночі пошкоджено понад 40 приватних будинків. Також постраждало складське приміщення.

В мережі показали наслідки ворожого удару по Харкову. Навіть на ранок над місцем прильоту продовжує здійматися дим.

Росія регулярно обстрілює Харків

Ворог тероризує мирних жителів Харкова. В ніч на 9 червня, Росія масовано атакувала Харків безпілотниками. Було щонайменше 11 влучань, під ударами опинилися Шевченківський та Холодногірський райони. Постраждало багато людей.

Також, як повідомляв "Телеграф", ввечері 15 червня російський безпілотник впав у Шевченківському районі Харкова. Удар прийшовся по міському зоопарку. Внаслідок вибуху були пошкоджені вольєри та загинули 42 кролики, ще 15 — отримали поранення.