Россия ударила по Харькову КАБами: повреждены десятки домов, среди пострадавших дети (видео)

Над местом попадания даже с утра поднимается дым

Ночью Россия ударила КАБами (корректируемая авиабомба) по Холодногорскому району города Харькова, возник пожар. Пострадали пять человек, среди которых трое детей.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов. Он уточнил, что две 11-летние девочки и 14-летний мальчик получили острую реакцию на стресс.

Мэр Харькова Игорь Терехов проинформировал, что из-за попадания российского КАБ около 3 часов ночи повреждено более 40 частных домов. Также пострадало складское помещение.

В сети показали последствия вражеского удара по Харькову. Даже к утру над местом прилета продолжает подниматься дым.

Россия регулярно обстреливает Харьков

Враг постоянно терроризирует мирных жителей Харькова. В ночь на 9 июня, Россия массированно атаковала Харьков беспилотниками. Было не менее 11 попаданий, под ударами оказались Шевченковский и Холодногорский районы. Пострадало много людей.

Также, как сообщал "Телеграф", вечером 15 июня российский беспилотник упал в Шевченковском районе Харькова. Удар пришелся по городскому зоопарку. В результате взрыва были повреждены вольеры и погибли 42 кролика, еще 15 получили ранения.