Росія вдарила ракетами по Дніпру, є постраждалі (відео)

У місті пошкоджено підприємство

Росія завдала ударів, попередньо, балістикою по Дніпру. У місті пролунали одразу декілька вибухів під час сигналу повітряної тривоги.

Про це повідомляють журналісти "Телеграфа". Перед цим моніторингові канали інформували про загрозу для міста та про дві балістичні ракети.

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа у своєму Telegram-каналі зазначив, що внаслідок атаки по місту було пошкоджено приватне підприємство. За попередньою інформацією, відомо про чотирьох постраждалих.

"Всі четверо людей, які постраждали через ворожу атаку на Дніпро, госпіталізовані. Це жінки 46 і 48 років, чоловіки — 38 і 41 років. Усі вони перебувають у стані середньої тяжкості. Лікарі надають необхідну медичну допомогу", — пише Ганжа.

Момент одного із вибухів у місті потрапив на відео.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 2 червня росіяни атакували Дніпро. Під удар потрапили житлові будинки, загинуло багато людей, серед них маленька дитина. Рятувальники дістали з-під завалів пошкодженого під час російської атаки чотириповерхівки тіло хлопчика 2023 року народження.