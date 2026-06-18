Россия ударила ракетами по Днепру, есть пострадавшие (видео)

В городе повреждено предприятие

Россия нанесла удары, предварительно, баллистикой по Днепру. В городе прогремели сразу несколько взрывов во время сигнала воздушной тревоги.

Об этом сообщают журналисты "Телеграфа". Перед этим мониторинговые каналы информировали об угрозе для города и о двух баллистических ракетах.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа в своем Telegram-канале отметил, что в результате атаки по городу было повреждено частное предприятие. По предварительной информации, известно о четырех пострадавших.

"Все четверо человек, пострадавших из-за вражеской атаки на Днепр, госпитализированы. Это женщины 46 и 48 лет, мужчины – 38 и 41 лет. Все они находятся в состоянии средней тяжести. Врачи оказывают необходимую медпомощь", — пишет Ганжа.

Момент одного из взрывов в городе попал на видео.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 2 июня, россияне атаковали Днепр. Под удар попали жилые дома, погибли много людей, среди них — маленький ребенок. Спасатели достали из-под завалов поврежденной в ходе российской атаки четырехэтажки тело мальчика 2023 года рождения.