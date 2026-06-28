Пожежі та постраждалі: що відомо про нічну ракетну атаку на Київ (фото)

Містян просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги

У ніч проти 28 червня Росія атакувала Київ балістичними ракетами. Внаслідок події є постраждалі, а на деяких локаціях сталися загоряння.

Як повідомляє начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, у Дарницькому було зафіксовано пожежу біля житлового будинку та на СТО.

Станом на даний момент кількість постраждалих внаслідок нічної атаки зросла до двох осіб.

За інформацією Повітряних сил України, ворог запускав балістичні ракети в напрямку Києва приблизно о 02:00. Загалом, як повідомляють у соцмережах, було чути декілька вибухів.

Місцеві пабліки публікують відео із пожежею внаслідок ударів по місту.

О 05:17 було оголошено відбій повітряної тривоги. Міська влада просить місцевих жителів не ігнорувати сигнали тривоги та перебувати у цей момент у безпечних місцях до особливого розпорядження.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Росія вбила киянку прямо на пляжі в Одесі, куди та приїхала на відпочинок. Медики намагалися надати допомогу 26-річній жінці, якій, за інформацією пабліків, уламок ворожого дрона прилетів просто в горло.