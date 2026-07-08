Дроны посетили важные объекты в России. После взрывов пылают НПЗ и аэродром, поражены танкеры (фото и видео)

Украинские дальнобойные санкции в действии

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В ночь на среду, 8 июля, в нескольких районах России прогремели взрывы. После атаки дронами вспыхнули пожары на важных объектах врага.

Нижнекамск (Татарстан) – один из крупнейших НПЗ в России

По предварительным данным, дроны поразили крупный нефтеперерабатывающий завод "Танеко" в Нижнекамске в более чем 1100 километрах от границы с Украиной. Вспыхнул очень масштабный пожар, он виден даже из других городов Татарстана.

После атаки над НПЗ вздымается чёрный дым. Фото: Supernova+

Очагов возгорания – несколько. Фото: Supernova+

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Также есть данные, что под удар могло попасть нефтехимическое предприятие "Нижнекамскнефтехим" в Нижнекамске. На публикуемых очевидцами кадрах видно несколько очагов пожара на территории промышленной зоны. Это крупнейшее нефтехимическое предприятие России, входящее в холдинг "СИБУР".

"Танеко" (Нижнекамский НПЗ) – один из крупнейших современных нефтеперерабатывающих комплексов России. Его проектная мощность составляет более 16 миллионов тонн нефти в год. Предыдущее поражение предприятия произошло в ночь на 12 июня 2026 года.

Этот НПЗ выпускает автомобильные бензины стандарта Евро-5, дизельное горючее, авиационный керосин, сжиженные углеводородные газы, нефтяной кокс, битумы. Среди его продукции базовые масла и другие виды нефтепродукции.

Саратов — один из старейших нефтеперерабатывающих заводов России

Взрывы на фоне предупреждения об опасности применения дронов прозвучали в Саратове около трех часов ночи. По предварительным данным, под удар мог попасть Саратовский НПЗ, более известный как "Крекинг". Россияне показали видео пожара, возникшего после обстрела.

Саратовский НПЗ – один из старейших нефтеперерабатывающих заводов России. По состоянию на 2023 год объем переработки нефти составил 4,8 млн тонн.

Завод входит в структуру крупной российской нефтегазовой компании "Роснефть". Предприятие производит более 20 видов продукции: неэтилированные бензины, дизельное топливо, мазут всех основных марок, битумы, вакуумный газойль, техническую серу и т.д. Он уже не в первый раз становится мишенью для дронов — предварительная атака на предприятие была в мае этого года.

Борисоглебск — военный аэродром

Взрывы с последующим пожаром раздались также в городе Борисоглебске Воронежской области РФ. Однако информация о цели атаки разнится — некоторые OSINT-паблики пишут, что атакована местная нефтебаза. Остальные пишут, что под удар мог попасть местный аэродром, на котором базируются истребители Су-34, Су-35, Су-30СМ и прочая авиационная техника.

Борисоглебск — это действующий военный аэродром, расположенный в Воронежской области к востоку от одноименного города Борисоглебск. Он используется ВВС России, в частности, как учебно-военный аэродром Факультета штурмовой и бомбардировочной авиации Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков. На аэродроме базируются самолеты Су-25 и Як-130.

Пожар в Борисоглебске после атаки. Фото: Exilenova+

Поражены два танкера

Украинские дроны поразили два танкера в Таганрогском заливе, заявил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Суда двигались курсом в Ростов-на-Дону. В результате попадания на одном из танкеров вспыхнул пожар.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 8 июля, россияне атаковали Киев баллистическими ракетами. В результате атаки вспыхнул мощный пожар.