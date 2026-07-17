Назначения Зеленского и новый украинский перехватчик "Циклоп". Хронология войны — день 1605

17 июля "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре пятница, 17 июля. Российские войска продолжают атаковать мирные города и давить на фронте. Основные усилия враг концентрирует в Донецкой области. Тем временем в Украине не утихают протесты из-за отставки министра обороны Михаила Федорова.

Как проходит 1605-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 17 июля — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

23:00 Зеленский поблагодарил США за подготовку законопроекта об ужесточении санкций против РФ. Президент отметил работу американских политиков над документом, в том числе сенатора Линдси Грэма, и заявил, что новые ограничения могут расширить инструменты давления на Россию для принуждения ее к дипломатии и миру. Также он поблагодарил Белый дом за поддержку этой инициативы.

Кабмин назначил Максима Цуцкиридзе исполнять обязанности главы Нацполиции.

Зеленский назначил Александра Поклада временным исполняющим обязанности главы СБУ. До этого он занимал должность первого замглавы Службы безопасности.

Зеленский назначил Сергея Бескрестнова (Флеша) своим советником по развитию технологических направлений обороны. Ранее он являлся советником экс-министра обороны Михаила Федорова.

В Киеве продолжаются протесты из-за отставки Михаила Федорова. Больше фото с места событий в материале: "Сырского на Белецкого": в Киеве продолжаются протесты из-за отставки Федорова (репортаж Яна Доброносова)

Введен в эксплуатацию в новый беспилотный комплекс "Циклоп", — Минобороны. Он предназначен для перехвата вражеских дронов, в частности "Шахедов" и "Ланцетов". Его модификации по-прежнему использовались на фронте и уничтожили сотни воздушных целей.

Беспилотный комплекс Циклоп

Предварительно "Бандероль" прилетела в Шевченковском районе Харькова, — ХОВА. Известно о 1 погибшей и 8 пострадавших.

19:45 В центре Харькова попадание. Предварительно известно о 2 погибших и 8 раненых, среди них 2 детей.

19:10 В Сенате США официально представили законопроект о новом пакете жестких санкций против России.

Документ предусматривает:

Санкции против Путина, представителей политического и военного руководства РФ, а также близких бизнесменов.

Ограничения в отношении государственных компаний и иностранных компаний, сотрудничающих с русским ВПК.

Право США вводить санкции против любых российских должностных лиц.

Санкции против "теневого флота" РФ, а также иностранных судов и компаний, помогающих обходить действующие ограничения.

Заморозка активов и денежных операций больших русских банков.

Ужесточение санкций против ключевых энергетических проектов РФ.

Пошлины до 500% на импорт российских товаров.

Вторичные пошлины до 100% для крупнейших импортеров российской нефти и газа.

Соломенский суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без возможности внесения залога топ-менеджеру "Укроборонпрома" Руслану Кучинскому, которого подозревают в служебной халатности по делу о детонации боеприпасов в Вишневом.

Второму подозреваемому еще выбирают меру пресечения. Как передают журналисты, гендиректор оборонного предприятия и его заместитель по производству задержан из-за размещения боеприпасов в непригодных ангарах без необходимых разрешений — возле жилой застройки

Украина ежемесячно производит около 90 ракет "Фламинго", — главный конструктор Fire Point Штиллерман.

17:50 У Зеленского была встреча с экс-советником Федорова — Сергеем Бескрестновым — "Флешем". Также президент заслушал доклад командира первого корпуса НГУ Дениса Прокопенко и командира второго корпуса НГУ Игоря Оболенского.

Кабмин назначил Евгения Хмару временно исполняющим обязанности министра обороны.

16:40 В Днепре и Запорожье были слышны взрывы.

15:25 ЕС ввел санкции против РФ за удары по Киеву, — заявление Совета Евросоюза. Ограничительные меры введены в связи с ударами по украинской столице, нанесенными 1 и 5 июля. Под санкции попали один человек и пять российских компаний, связанных с производством беспилотников.

Игорь Клименко станет новым секретарем Совета национальной безопасности и обороны, — Зеленский.

Игорь Клименко

СБУ уничтожила военный самолет Ту-95 в Энгельсе, сообщил президент Владимир Зеленский.

"Снова были успешны дальнобойные санкции против России за эту войну. В частности, силами СБУ был уничтожен военный самолет Ту-95 в Энгельсе, который использовался для российских ракетных ударов по нашей стране. Расстояние от нашей государственной границы — около 800 километров. Мы справедливо и активно защищаемся", — подчеркнул он.

Как отметили в СБУ, по предварительным данным, самолет получил критические повреждения — у него полностью оторвана хвостовая часть. Именно этот борт систематически использовался для нанесения массированных ракетных ударов по Украине. По словам Зеленского, Силы обороны Украины также нанесли удары по объектам российской нефтяной отрасли и по определенным целям на временно оккупированной территории Украины.

Самолет Ту-95. Инфографика NV

13:20 По Харькову уже дважды ударили дронами. Мэр Игорь Терехов сообщил о попаданиях в Основянском и Киевском районах. Последствия уточняются.

В Сумской области из-за российских атак увеличилось количество отключений света. В настоящее время отключения наблюдаются в нескольких районах области, сообщили в "Сумыоблэнерго".

"Из-за повреждений сетей возможны и колебания напряжения. Для защиты бытовой техники рекомендуем устанавливать реле напряжения или автоматические устройства защиты, которые отключают питание электроустановок в случае опасности", — отметили в ведомстве.

Армия РФ получила приказ усилить удары беспилотниками по гражданской инфраструктуре и транспорту в прифронтовых и приграничных районах, информирует ГУР. Основными целями определены автозаправочные станции, грузовики, автобусы и легковые автомобили, а для атак планируют использовать дроны различных типов с управлением в режиме реального времени. В то же время в разведке отмечают, что низкая подготовка российских операторов уже приводит к ударам по собственной технике и гражданским лицам на территории РФ. ГУР призывает украинцев быть особенно бдительными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

11:35 "Укрэнерго": В пяти областях из-за российских обстрелов произошли аварийные отключения электроэнергии. Без света остались жители отдельных населенных пунктов Одесской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областей.

В ночь на 17 июля россияне атаковали Украину ракетой Х-31П, семью ракетами Х-59/69 и 130 беспилотниками различных типов. Благодаря усилиям наших военных было уничтожено 5 ракет Х-59/69 и 115 БПЛА, сообщили в Воздушных Силах.

В Киеве и других городах Украины второй день подряд продолжаются митинги в поддержку экс-министра обороны Михаила Федорова. Участники акции уверяют, что масштабные собрания недовольных изменениями в Кабмине планируются ближе к 20:00.

В Чёрном море продолжается "охота" на российский теневой флот. В ночь на 17 июля удалось поразить 12 судов, сообщил глава СБС Роберт "Мадьяр" Бровди. Среди целей наших военных — 9 сухогрузов, танкер, танкер-газовоз и буксир.

Карта ударов по суднах России в Черном море

08:20 В Одессе число раненых возросло до десяти человек. Как отметили в ГСЧС, в результате вражеского обстрела поврежден жилой дом и автомобили. Одна из погибших — женщина, которая вместе с детьми гуляла по парку. Дети выжили, им оказывается вся необходимая помощь.

В Днепропетровской области ночью было громко — россияне наносили удары по Никопольскому району. По данным ОВА, зафиксированы попадания и разрушения в Никополе, Марганецкой, Покровской и Червоногригоровской общинах. Также под ударом оказался Днепр. Поврежден склад логистической компании. К счастью, обошлось без жертв и раненых.

Генштаб ВСУ поделился свежей статистикой потерь оккупантов на фронте:

Потери армии России в Украине 17 июля 2026

07:00 Сумы несколько раз за ночь подверглись атакам КАБов. В результате утренних ударов зафиксированы попадания по гражданской инфраструктуре города, в частности в центральной части. Повреждено нежилое многоэтажное здание, выбиты сотни окон. По предварительным данным, жертв нет.

В Одессе, к сожалению, из-за ночной ракетной атаки погибли два человека. В ОВА также сообщили о как минимум шести пострадавших, среди которых есть дети. Враг также наносил удары по гражданской инфраструктуре.

Кроме того, взрывы раздавались в Николаевской, Запорожской, Харьковской, Днепропетровской и Донецкой областях. Подробности насчет сбития вражеских целей ждем от ВС ВСУ.

Axios: Проект закона об ужесточении антироссийских санкций США, разработанный покойным Линдси Грэмом, уже имеет более 60 соавторов. Такого количества голосов вполне хватит для принятия документа. Журналисты пишут, что сейчас самое важное — все-таки вынести его на рассмотрение Сената.

Несмотря на призывы сразу девяти стран Евросоюза пересмотреть решение о восстановлении прав Олимпийского комитета России, Международный олимпийский комитет этого делать не будет. Об этом пишет Reuters со ссылкой на пресс-секретаря ведомства.

00:00 В Запорожье были слышны взрывы. Предварительно известно об атаке дронов.

В оккупированном Бердянске и Донецке раздались взрывы. В Бердянске вспыхнул сильный пожар.

Пожар в Бердянске

Ситуацией в Украине 16 июля можно ознакомиться в этом материале: Удар по Одессе и первое заседание нового премьера. Хронология войны – день 1604

О новостях и событиях 15 июля "Телеграф" рассказывал здесь: Федоров подтвердил свое увольнение, а Украина испытала новую ракету. Хронология войны – день 1603

О происходящем 14 июля читайте в трансляции: Попадание ракеты в Одессе и взрывы в Запорожье. Хронология войны – день 1602