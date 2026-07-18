У россиян разбился вертолет, а Зеленский отреагировал на протесты. Хронология войны — день 1606

18 июля "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре суббота, 18 июля. Российские войска усилили давление на фронте. За минувшие сутки произошло 229 боевых столкновений, горячее всего в Донецкой области. Тем временем "добрые дроны" совершили масштабную атаку на несколько регионов РФ. В Московской и Тамбовской областях вспыхнули масштабные пожары на складах маркетплейса Wildberries.

Как проходит 1606-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 18 июля – "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

22:30 В Краснодарском крае разбился Ми-2, пилот погиб — росСМИ.

21:00 Я слышу, что говорят люди. Долго говорил сегодня с Михаилом Федоровым и Сырским. Решения по армии будут наработаны, — Зеленский.

20:45 РФ ударила по территории парка развлечений в Одесской области, сейчас известно о двух погибших и 4 раненых, — ОВА. Под завалами могут оказаться еще люди.

Из-за удара российского беспилотника загорелись помещения предприятия пищевой промышленности, уточнили в Запорожской ОВА. Информации о пострадавших пока нет.

19:00 Комбат батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов сообщил, что получил выговор. В Генштабе заявили, что она была объявлена ​​после служебного расследования по делу трех его военных, которых в мае задержали по подозрению в похищении человека и хулиганстве.

В Запорожье в результате удара КАБами уже ранены 5 человек, среди них двое детей. Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что российские управляемые авиабомбы попали в частный сектор города. Разрушены и повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

Среди пострадавших – 14-летний юноша и 17-летняя девушка. Всем раненым оказывают необходимую медицинскую помощь.

17:44 В результате атаки россиян в Запорожье пострадали многие частные дома.

17:15 В результате вражеского удара по Запорожью два человека получили ранения, — ОВА.

16:45 Россияне, похоже, атаковали еще одно судно вблизи Одессы.

В Кривом Роге погиб человек от удара реактивным БПЛА. На объекте критической инфраструктуры пожар.

14:40 Более 50 тысяч оккупантов за полгода: такие потери российской армии, по данным СБУ, нанесли бойцы Центра спецопераций "Альфа". Ведомство сообщает, что подразделение ежедневно наносит удары по военным целям противника — наносит дальнобойные удары и уничтожает живую силу оккупантов. Только за последнюю неделю спецназовцы ликвидировали почти 1300 российских военных.

Зеленский рассматривает возможность отставки главнокомандующего ВСУ Сырского, — FT. Как пишет издание, в настоящее время Владимир Зеленский стремится найти выход из "самого серьезного кризиса военного руководства за время своего президентства".

"По словам высокопоставленного чиновника администрации, Зеленский собирает военных командиров в эти выходные, чтобы выслушать их оценки ситуации на поле боя и провести собеседования с кандидатами на пост командующего армией. Этот человек сказал, что Зеленский готов отстранить Сырского от должности, если сможет найти командира, который обеспечит бесперебойную передачу власти, сохраняя при этом прочную оборону вдоль 1200-километровой линии фронта", — отмечают журналисты.

При этом в FT добавляют, что вопрос о возможном увольнении Сырского Зеленский начал рассматривать лишь после того, как в пятницу протесты против увольнения Федорова с поста главы Минобороны фактически превратились в требование отставки действующего главнокомандующего.

В "Укрзализныце" подтвердили факт попадания в поезд "Киев-Запорожье". Инцидент произошел в Запорожской области. Поврежден пассажирский поезд. По данным компании, все пассажиры, локомотивная и поездная бригады были своевременно эвакуированы, обошлось без пострадавших.

"Люди находятся в укрытии и будут доставлены в Запорожье на автобусах, организованных при оперативной поддержке Запорожской ОВА", — добавили в "УЗ".

13:15 Россияне совершили атаку на поезд, следовавший по маршруту Киев — Запорожье. Разрушен один из вагонов. По предварительным данным, пострадавших нет, однако информация в настоящее время уточняется.

Последствия удара по поезду Киев-Запорожье

В Чернигове прогремело несколько мощных взрывов. По данным местных пабликов, предположительно, произошел обстрел местной АЗС. В горсовете заявили об обстреле населённого пункта, прилегающего к Черниговской. Также жителей призвали ограничить пребывание на улице и плотно закрыть окна. Весь город в дыму.

Сильный смог затянул небо над Московской областью после ударов украинских дронов и пожара на складе маркетплейса Wildberries.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал результативность ударов по Московской и Тамбовской областям. Причиной ударов по логистической инфраструктуре врага он назвал участие этих объектов в поставках подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования.

Россияне вновь нанесли удар по Одессе. По данным МВА, повреждена инфраструктура. Известно о трёх пострадавших.

11:15 Успешность ударов по складам Wildberries в Подмосковье подтвердили в СБС. Как говорится в сообщении 1-го Отдельного центра Сил беспилотных систем, благодаря работе их дронов удалось поразить логистический хаб площадью 188 квадратных метров.

09:00 В ночь на 18 июля россияне нанесли удар по Украине двумя баллистическими ракетами "Искандер-М", двумя противокорабельными ракетами "Оникс", тремя ракетами Х-59/69 и 90 беспилотниками различных типов. Наши военные успешно уничтожили одну ракету Х-59/69 и 69 дронов. Основным направлением атаки россиян стала Одесская область, подчеркнули в Воздушных силах ВСУ.

В Одесской области есть аварийные отключения света, — ДТЭК. Как сообщили в компании, отключение затронуло абонентов в Одесском районе. Причина — локальная авария в сети. Специалисты уже ремонтируют оборудование.

Генштаб ВСУ поделился свежей статистикой потерь оккупантов на фронте:

Потери армии России в Украине 18 июля 2026

07:30 В Сумской, Харьковской, Одесской и Запорожской областях этой ночью слышались взрывы. О последствиях и эффективности работы ПВО ожидаем подробностей от Военно-воздушных сил.

В результате вражеских ударов по Запорожскому району погиб один человек, ещё двое получили ранения. Среди пострадавших есть ребёнок, сообщили в ОВА.

Этой ночью дроны долетели сразу до нескольких областей РФ. Взрывы слышали жители различных населенных пунктов Московской, Тамбовской и Тверской областей. По данным мониторинговых групп, зафиксированы попадания по нефтебазе, также произошли пожары на территории логистических хабов местного маркетплейса Wildberries.

Беспокойной ночью оказалась для оккупантов в Крыму — под атакой беспилотников оказался военный аэродром Гвардейское. Спутники фиксируют сразу несколько пожаров, в частности в районе стоянки авиатехники и ангаров, где могут храниться "шахиды".

Минобороны предупредило, что с 18 по 22 июля приложение "Резерв+" может быть недоступно из-за технических работ. Пользователям рекомендуют скачать PDF-версию, чтобы иметь возможность предъявить необходимые документы.

Венгрия выступила против открытия второго и третьего кластеров для вступления Украины в ЕС, сообщает "УП". При этом венгерские политики предлагали открыть третий кластер для Молдовы, что разделило бы её и Украину на пути евроинтеграции. Большинство государств-членов Евросоюза выступили против, поэтому никакое решение так и не было принято.

00:00 Россия ударила по портовой инфраструктуре Одесщины: повреждено гражданское судно, есть пострадавшие, — ОВА. В результате атаки пострадало гражданское судно под флагом Маршалловых Островов.

Повреждена надстройка судна, после чего возник пожар. Экипаж из 17 человек был эвакуирован. Четверо членов экипажа получили ранения, им оказали медицинскую помощь без госпитализации.

Минобороны предупредило о временных перебоях в работе Резерв+ с 18 по 22 июля. В Министерстве обороны рекомендуют заранее загрузить PDF-версию военно-учетного документа. Для этого на главном экране приложения нажмите "+" и выберите "Загрузить PDF". По возможности документ также советуют распечатать.

С ситуацией в Украине 17 июля можно ознакомиться в этом материале: Назначение Зеленского и новый украинский перехватчик "Циклоп". Хронология войны – день 1605

О новостях и событиях 16 июля "Телеграф" рассказывал здесь: Удар по Одессе и первое заседание нового премьера. Хронология войны – день 1604

О происходящем 15 июля читайте в трансляции: Федоров подтвердил свое увольнение, а Украина испытала новую ракету. Хронология войны – день 1603