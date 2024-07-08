Чому росіяни знову стали обстрілювати Київ вдень, поцілили в Охматдит і до чого тут F-16. Аналіз експерта

Потрапляння до Охматдиту та денний обстріл Києва — що хочуть окупанти

У першій половині дня понеділка, 8 липня, Україна зазнала чергової ракетної атаки, а в столиці пролунали вибухи. Подібна денна атака столиці дуже нехарактерна для тактики російських окупантів, які найчастіше влаштовують обстріли у темний час доби. Однак цього разу метою ворожої атаки можуть стати не так українці, як західні союзники України.

Про це "Телеграфу" розповів військовий експерт Анатолій Храпчинський, який наголосив, що денні обстріли прифронтової та прикордонної зони стали буденністю, а от кияни останнім часом стикаються з ними досить рідко. Втім, це пояснюється тим, що мета російської атаки не військова, а як завжди терористична, оскільки здійснена в той час, коли більшість цивільного населення перебуває на вулиці та інформаційна.

"Росіяни дуже бояться F-16, які має отримати Україна і звідси удари по аеродромах, що почастішали останнім часом. Тим самим Росія намагається показати нібито вразливість аеродромів, ймовірно, щоб справити враження на союзників перед передачею F-16. З цією метою, думаю, проводиться і ракетна атака на Київ", — пояснив "Телеграфу" Анатолій Храпчинський.

Також експерт наголосив, що ракетних атак від РФ може стати більше, оскільки вона звикла воювати числом, а не вмінням, і тому частіше атакуватиме, щоб масою залпів "продавити" українську ППО.

"Тому головне завдання, яке зараз стоїть, — це збільшення номенклатури та географії використання західного озброєння, що дозволить зірвати плани Росії знищуючи склади аеродроми та фабрики з виробництва зброї", — резюмував Анатолій Храпчинський.

Нагадаємо, з початку понеділка, 8 липня, це стало вже другою ракетною атакою по Україні. Перед цим російська авіація завдала удару 6 ракетами, 3 з яких були збиті, у нічний час.