На фронте погиб писатель Николай Головенко

Он мечтал о медиа для ветеранов и отказывался от мандата депутата

Доброволец Николай Головенко из Тернопольщины присоединился к рядам ВСУ с первых дней полномасштабного вторжения. На фронте находился, несмотря на наличие законных оснований для демобилизации.

В последний раз боец вышел на связь 12 ноября. После этого связь с ним оборвалась. По информации собратьев и командования, Николай погиб во время выполнения боевого задания на "нуле". Из-за интенсивных боев тело невозможно эвакуировать, пишет депутат городского совета Тернополя Иван Сороколит на своей странице в Фейсбуке.

Николай Головенко был высокообразованным интеллектуалом и писателем. До войны активно занимался общественной деятельностью в команде "Сила Людей Тернополя". Головенко отказался от депутатского мандата, зато стал главным редактором избирательной программы политической силы. Даже во время службы продолжал поддерживать волонтерские инициативы и помогал другим военным.

Жена защитника Елена Моцал подтвердила информацию об исчезновении без вести мужчины на передовой. По ее словам, Николай находился на самых горячих позициях Покровского направления.

"Мой любимый мужчина, мое сердце, моя жизнь, Николай Головенко пропал без вести. Собратья и командование подтверждают, что он погиб. Со вторника, 12 ноября, он не выходил на связь. Сейчас за это направление идут очень интенсивные бои и его не могут оттуда Вывезти. Находился Николай на самом нуле. вернется", — написала женщина.

Как пишет журналистка Iryna Horokhovianko, Николай собирался создать медиа для ветеранов. "Но у него никогда не было препятствий к цели. Чего стоит только рассказ о том, как будучи студентом, издал книгу… Слезы непрерывно льются, а воспоминания оживают: Тренинг "Как продать себя?", мой первый фестиваль, долгие беседы о страховании и жизнь… немало предложений совместных проектов. А еще научил читать и любить стихи Винграновского. верил в людей так сильно, что они сами начинали верить в себя. Так было и со мной…», — говорится в сообщении женщины.

Ранее "Телеграф" также писал о гибели на фронте защитника, погибшего под Авдеевкой. Его тело смогли похоронить в родном городе Шепетовка только через год после смерти.