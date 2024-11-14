Спасала жизнь и волонтерила: на фронте погибла молодая госпитальерша Мария-Христина Двойник (фото)

Она оставила после себя теплые воспоминания, которые будут жить в сердцах украинцев

В среду, 13 ноября, на фронте во время выезда на эвакуацию за ранеными погибла госпитальерка Мария-Христина Двойник. Она тоже была волонтером.

Об этом сообщили Медицинский добровольческий батальон "Госпитальеры" и его основательница Яна Зинкевич.

"Вчера, во время ротации на фронте погибла госпитальерка — Двойник Мария-Христина, подруга Альпака. Очень светлый, неугомонный, стремящийся к знаниям, целеустремленный человек, который строил множество планов на будущее и самоотверженно любил то, чем занималась", — написали в батальоне.

Там также отметили, что Мария-Христина волонтерила, закрывала большое собрание и мечтала о восстановлении Украины после победы.

"Светлая память нашей смелой сестре Альпаке. Она оставила после себя теплые воспоминания, которые будут жить в наших сердцах. Ее подвиг никогда не будет забыт. Поклоняемся за каждую спасенную жизнь в этой войне", — добавила Яна Зинкевич.

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